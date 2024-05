Sanità, in Lombardia gli straordinari verranno pagati 50 euro all’ora

MILANO – Sarà di 50 euro l’ora il pagamento delle prestazioni aggiuntive in Lombardia per il personale delle professioni sanitarie del comparto (infermieri, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, ecc.). Lo hanno stabilito Regione Lombardia e sindacati nel comune obiettivo di ridurre le liste di attesa. Un ulteriore obiettivo del documento approvato dalle due parti è “l’omogeneizzazione delle tariffe in tutte le Aziende ed Enti del servizio sociosanitario lombardo. Grazie a queste linee guida, le strutture sanitarie potranno proseguire nella programmazione dei piani operativi per ridurre le liste di attesa e assicurare la continuità delle prestazioni sanitarie“.

