Sanità, la rivoluzione digitale di Engineering

In Toscana e altre sette Regioni

Firenze, 22 lug. (askanews) – La Toscana si prepara a vivere una vera e propria rivoluzione nella sanità digitale. Con oltre 34 milioni di euro finanziati attraverso il Pnrr la Regione sta per lanciare la piattaforma unica di telemedicina che trasformerà radicalmente il modo di concepire e erogare l’assistenza sanitaria sul territorio. Capofila del raggruppamento per l’Infrastruttura Regionale di Telemedicina (IRT) è Engineering, che erogherà servizi alla Toscana e ad altre sette Regioni. “La piattaforma regionale di telemedicina -spiega Alessandro Fredianelli Healthcare Account Manager di Engineering- è stata realizzata nell’ambito di un accordo quadro vinto da Engineering e bandito da Regione Lombardia ed è in piena sinergia con l’attività svolta sulla piattaforma nazionale di telemedicina realizzata con Almaviva per conto di Agenas. I servizi che Engineering sta sviluppando per la telemedicina sono quattro, sono televisita, teleconsulta, teleassistenza e telemonitoraggio. Tutti vengono realizzati in stretta sinergia e in integrazione con i servizi dell’ecosistema digitale di Regione Toscana”.Si tratta un salto di qualità epocale. Il nuovo sistema prenderà il posto dei 25 attualmente in uso, sostituendoli con un’unica soluzione integrata.Secondo il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, “la telemedicina è fondamentale, segna un nuovo livello di cura e di tutela della salute per i cittadini. La Regione Toscana ha posto la telemedicina come obiettivo fondamentale di acquisizione di finanziamenti dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza””Noi questi elementi che alla fine consentiranno di usufruire di nuove opportunità per i pazienti, per i cittadini, per i professionisti, dobbiamo però farli conoscere, dobbiamo costruire consapevolezza”, aggiunge Simone Bezzini, assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana.La Regione Toscana ha così stipulato accordi con UniCoop e varie associazioni del terzo settore per realizzare iniziative di divulgazione sui servizi di sanità digitale. Nei punti informativi, con il supporto di Engineering, è possibile simulare servizi di telemedicina e ricevere assistenza sull’uso dei kit messi a disposizione dalla Regione Toscana, pensati in particolare per i pazienti cronici. I kit includono dispositivi per misurare parametri vitali da casa e inviarli al medico per il telemonitoraggio, con strumenti di connessione inclusi.