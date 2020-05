Una premialità di 400 milioni di euro per la Sanità siciliana. E’ quanto riconosciuto alla Regione , nei giorni scorsi, dal Tavolo composto dai rappresentanti dei ministeri dell’Economia e della Salute, che monitora l’andamento del Piano di rientro a cui la Sicilia è sottoposta.

Si tratta di fondi che sono stati “liberati” in virtù degli obiettivi raggiunti nel 2019 dal governo Musumeci, relativamente al contenimento dei costi e al contestuale miglioramento nell’erogazione dei servizi sanitari.

Come spiega il ministero della Salute, infatti, i “Piani devono contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei Livelli essenziali di assistenza per renderle conformi con la programmazione nazionale e con il vigente decreto del presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei Lea,

L’articolo Sanità, la Sicilia “premiata” con 400 milioni per il piano di rientro proviene da Notiziedi.

