Sanità Lazio, Rocca: 2 miliardi e mezzo per i nuovi ospedali

Attivo numero europeo armonizzato 116117 per accesso a cure non urgenti

Roma, 23 dic. (askanews) – Due miliardi e 462 milioni di euro. Sono le risorse assegnate alla Regione Lazio dal ministero della Salute per la realizzazione di nuovi ospedali, nell’ambito del Programma di investimento dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail). La Conferenza Stato-Regioni, infatti, ha espresso lo scorso 3 ottobre l’assenso tecnico sullo schema di decreto del ministero della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche sociali e dell’Economia e delle Finanze, per l’assegnazione delle relative risorse alla Regione Lazio. A seguito della bollinatura della Corte dei conti, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.La Regione Lazio ha attivato il Numero Europeo Armonizzato (NEA) 116117 per l’accesso alle cure mediche non urgenti e ad altri servizi sanitari territoriali a bassa intensità-priorità di cura. Il servizio 116117, dopo una fase di sperimentazione, è partito il 9 dicembre 2024 per il territorio di Roma e provincia: le altre province laziali saranno incluse dal 2026. E poco fa il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ne ha parlato con i giornalisti nel saluto di fine anno. Rocca ha spiegato che il numero è rivolto a tutti i cittadini ed è gratuito.