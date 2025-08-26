Sanità, Lollobrigida: grande stima per Schillaci, polemica senza senso

Utile dibattito, chi crede nella scienza non teme confronto

Rimini, 26 ago. (askanews) – “La stima per il collega Schillaci è oggettiva ed è un grande scienziato. È stata montata una polemica che aveva poco senso”. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha difeso il collega della Salute durante una conferenza stampa al Meeting di Rimini sulla vicenda del Nitag.”Abbiamo condiviso insieme delle leggi importanti, prima delle quali è quella contro il cibo sintetico, firmata da me e dal collega scienziato Schillaci”, ha ricordato Lollobrigida, rivendicando le proprie dichiarazioni “rispetto al pluralismo, la possibilità in ogni luogo di poter avere opinioni diverse ovviamente garantendo quelle che sono le opinioni della scienza”.Il ministro ha precisato la sua posizione sui vaccini: “Vanto all’interno della mia famiglia il numero più alto di medici tra i politici italiani e sono un convinto sostenitore di politiche che servono a mitigare i rischi e tutte le patologie, tra le quali ovviamente quelle prevenibili con i vaccini”.”Però – ha aggiunto Lollobrigida – ritengo sia utile un dibattito dando la possibilità anche a chi non è convintissimo di alcune fasi di applicazione vaccinale di poter dire la propria. Non credo ci sia niente di male. Chi crede nella forza delle proprie argomentazioni non è certamente spaventato dal dibattito. La mia è conferma non solo della stima verso il collega, ma anche dell’amicizia personale. Non c’è nessun tipo di fatto e di atto che mette in discussione il ministro dell’attuale governo”, ha concluso il ministro dell’Agricoltura.