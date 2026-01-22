giovedì, 22 Gennaio , 26
Sanità, Marino (Unindustria): “Aderiamo a conferenza stampa Uap del 28 gennaio”

(Adnkronos) – La Sezione Sanità di Unindustria aderisce con convinzione alla conferenza stampa dell’Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori, Enti e Ospedalità privata (UAP) che si terrà il prossimo 28 gennaio presso la Clubhouse di piazza di Montecitorio. 

“Insieme a tutte le principali associazioni di categoria del comparto della sanità privata a livello nazionale riunite sotto la sigla Uap saremo presenti il 28 per rappresentare in modo unito e compatto le criticità e per affrontare e chiarire temi di grande rilevanza per i cittadini e per l’intero sistema sanitario.” dichiara Luca Marino Vicepresidente della sezione sanità di Unindustria. “Nel corso dell’incontro verranno illustrati, in particolare, i problemi legati alle tariffe, il ruolo e lo sviluppo delle farmacie dei servizi e le ricadute di tali questioni sulla qualità delle cure garantite alla popolazione. Sarà inoltre posto l’accento sul tema della sicurezza delle prestazioni sanitarie, oggi messa a rischio dall’erogazione di servizi in assenza di controlli adeguati e di requisiti omogenei su tutto il territorio. Le associazioni evidenzieranno come sia indispensabile garantire che le regole per l’erogazione dei servizi sanitari siano uguali per tutti, a tutela dei cittadini, della qualità delle cure e della corretta concorrenza tra operatori. Non possono esistere scorciatoie o modelli differenziati che producano disparità di trattamento e abbassamento degli standard assistenziali”. 

L’obiettivo della conferenza stampa è fornire un’informazione corretta e trasparente alla cittadinanza, evidenziando le criticità che il settore sta attraversando e le possibili soluzioni per tutelare l’accesso alle prestazioni sanitarie, la sostenibilità del sistema e l’elevato livello di assistenza. La Sezione Sanità di Unindustria conferma il proprio impegno a collaborare con le istituzioni e con tutte le realtà del comparto per individuare percorsi condivisi che mettano al centro i bisogni dei cittadini, la sicurezza delle prestazioni e la valorizzazione del sistema della sanità privata. 

