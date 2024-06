Sanità, Meloni: anche i cittadini devono dare una mano

“Chi prenota visite e non può andare deve disdire o paga il ticket”

Roma, 4 giu. (askanews) – Il decreto legge e il disegno di legge approvati oggi dal Consiglio dei ministri in materia di sanità prevedono “maggiori responsabilità per tutti, per lo Stato, per le Regioni, per i dirigenti delle Asl, ma anche per i cittadini che in questo devono anche loro darci una mano: se da una parte noi garantiamo l’aumento dell’offerta di visita e prestazioni anche attraverso l’obbligo per ogni Cup regionale di avere la disponibilità sia delle prestazioni fornite dalle strutture pubbliche sia di quelle fornite dal privato accreditato, dall’altra parte un cittadino che prenota una visita e non può andare deve disdire, perché altrimenti quello sarà tempo perso anche per gli altri”.Lo ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video pubblicato sui social.Per questo, ha sottolineato Meloni, “i cittadini che non annullano la prestazione e non si presenteranno dovranno comunque pagare il ticket anche se in misura ridotta”.