Sanità, Meloni: screening più diffusi su tutto il territorio

Agli Stati generali della Prevenzione a Napoli: migliorare al Sud

Roma, 16 giu. (askanews) – “Siamo convinti che i programmi di screening debbano essere sempre più diffusi e radicati su tutto il territorio nazionale. L’estensione in molte Regioni, ad esempio, dello screening gratuito mammografico alle fasce d’età 45-49 e 70-74 anni rappresenta un passo avanti che io considero molto significativo, ma è un dato che ci sprona a fare ancora di più. Ci sono infatti molti margini di miglioramento, in particolare nelle Regioni del Sud. Ecco perché la scelta del ministero della Salute di organizzare gli Stati Generali a Napoli non è casuale, ma rientra nella strategia più ampia che il Governo sta portando avanti per colmare i divari che esistono tra i territori e rendere il sistema sanitario nazionale più moderno ed efficiente, garantendo ai cittadini risposte sempre più adeguate e tempestive, su tutto il territorio nazionale e nello stesso modo”.Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio inviato agli Stati generali della Prevenzione in corso a Napoli.”Rientrano in questa strategia le tante azioni che il governo ha messo in campo in questi due anni e mezzo. Penso alla scelta di destinare alla Sanità stanziamenti record, che porteranno il fondo sanitario nazionale a 141 miliardi di euro nel 2027. Ricordo la decisione di valorizzare il personale sanitario, assicurando le risorse per i rinnovi contrattuali e mi riferisco all’entrata in vigore dei nuovi Lea che si aspettavano da oltre vent’anni”, ha concluso Meloni.