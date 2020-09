In un video la dottoressa Mariagrazia Mediati, farmacista del Prenestino, spiega: “Ci hanno assegnato una quantità ridicola, , proprio come o per le mascherine. Il Ministero aveva detto di aumentare la platea dei vaccinati, ma non li abbiamo e non li avremo»

L’articolo Sanità Roma, l’allarme della farmacista: non abbiamo vaccini antinfluenzali proviene da Notiziedi.

