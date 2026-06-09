Sanità, Rostan (Lega): “In sei mesi di amministrazione Fico nulla è cambiato, criticità immutate”

“Registriamo una forte preoccupazione per questi primi sei mesi di amministrazione del Presidente Fico in Regione Campania. Nonostante i grandi proclami di inizio legislatura le emergenze dei cittadini restano le stesse. Sul fronte della sanità, in particolare, non ci sono miglioramenti per ciò che riguarda i tempi delle liste d’attesa, le carenze di personale medico e infermieristico restano tali, la medicina territoriale è ferma al palo.

Le case di comunità restano progetti incompiuti e ci sono centinaia di famiglie che assistono persone non autosufficienti aspettano di vedersi riconosciuto il diritto agli assegni di cura. Siamo usciti dal Piano di rientro e quindi non ci sono più alibi. Bisogna programmare ed investire all’interno di una grande visione strategica. Diversamente le risorse impegnate non corrisponderanno a migliori servizi per i cittadini campani”.

Lo ha dichiarato la consigliera regionale della Lega Michela Rostan, componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, a margine dell’iniziativa della Lega svoltasi presso la sede del Consiglio regionale nel corso della quale sono stati presentati i nuovi sindaci campani che hanno aderito al partito di Matteo Salvini.