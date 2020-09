Sanità, Speranza “Con il Recovery Fund recuperiamo terreno perduto”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Recovery Fund sarà necessario per recuperare il terreno perduto”. Ne è convinto il ministro della Salute, Roberto Speranza, che nel Question Time alla Camera ha sottolineato come le risorse dovranno essere investite in digitalizzazione e rinnovamento dei macchinari. “Useremo tutte le risorse disponibili per investire sul digitale, sulla teleassistenza e sulla telemedicina. Ci sarà anche un nuovo piano per sostituire tutte le apparecchiature obsolete nel Paese; oggi c’è una grande differenza tra territori che hanno tecnologie più moderne e le mettono a disposizione dei cittadini e altri che ne hanno meno” ha sottolineato. Tra gli obiettivi del Ministero anche quello di introdurre nuove forme di assistenza.

