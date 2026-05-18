Sanità, Universal Doctor®️: l’ecosistema sanitario internazionale per il turismo globale

Al via gli accreditamenti di medici, farmacie e hotel

NAPOLI — Fornire assistenza sanitaria ai turisti e ai viaggiatori h24, in qualsiasi parte del mondo si trovino. È questo l’obiettivo di Universal Doctor®️, l’ecosistema sanitario internazionale che integra medici, hotel, concierge, farmacie e tecnologie biometriche avanzate in una rete progettata per operare nel rispetto delle normative europee e internazionali sulla telemedicina.

Nel 2025 l’Italia ha registrato circa 146,3 milioni di arrivi turistici, con una crescita del 4,7% rispetto all’anno precedente, secondo i dati ISTAT. Le analisi di Eurostat e dell’Organizzazione Mondiale del Turismo evidenziano inoltre l’aumento della presenza di viaggiatori adulti: una fascia nella quale, come indicano l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il CDC Yellow Book, tra i principali riferimenti internazionali per la travel medicine, la prevalenza di patologie croniche supera il 40%.

In questo scenario, anche una quota limitata di bisogni sanitari durante il soggiorno può generare accessi evitabili al pronto soccorso e un impatto diretto sul Servizio Sanitario Nazionale fino a 300 milioni di euro annui. Considerando anche prestazioni ambulatoriali, diagnostica, ricoveri evitabili, inefficienze organizzative e mancata attivazione di coperture assicurative, il perimetro economico complessivo può raggiungere i 4 miliardi di euro.

«Uno dei principali limiti della telemedicina a livello internazionale riguarda la difficoltà di certificare in modo certo l’identità dell’utente a distanza», afferma Valentina Flaminio, CEO e Founder di Medcare Engineering. «Sistemi come SPID rappresentano strumenti molto avanzati, ma restano legati principalmente a contesti territoriali europei e nazionali. Universal Doctor®️ invece nasce per costruire un ecosistema sanitario globale dedicato alla mobilità internazionale. I turisti viaggiano nel mondo con il passaporto, ed è proprio da questa considerazione che siamo partiti per progettare un modello realmente internazionale.

Universal Doctor®️ integra tecnologie biometriche avanzate, verifica documentale, sistemi di liveness detection e lettura NFC del passaporto biometrico elettronico, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dell’identità digitale all’interno dei processi di telemedicina internazionale.

Questo consente di creare un sistema di identificazione avanzata del paziente e del medico anche a livello internazionale e oltreoceano, sviluppando le condizioni necessarie affinché il consulto digitale possa operare nel pieno rispetto delle normative sanitarie, della corretta anamnesi e della sicurezza dell’atto medico.

Universal Doctor®️ implementa direttamente il Sistema Tessera Sanitaria (TS) per la gestione interoperabile della Ricetta Bianca Elettronica dematerializzata (NRBE), in coerenza con il processo di digitalizzazione sanitaria introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2026. I medici accreditati potranno accedere tramite le proprie credenziali TS direttamente dall’applicazione Universal Doctor®️ senza dover uscire dalla piattaforma per entrare nei sistemi del Sistema TS, emettendo — qualora clinicamente necessario e nel rispetto delle normative vigenti — prescrizioni elettroniche dematerializzate interoperabili anche nell’ambito dell’assistenza sanitaria ai viaggiatori internazionali.

Il progetto nasce inoltre in linea con i principi europei di interoperabilità sanitaria promossi da MyHealth@EU, l’infrastruttura europea dedicata allo scambio transfrontaliero dei dati sanitari e delle prescrizioni elettroniche.

Universal Doctor®️ parte dunque con un network di medici accreditati a livello internazionale i quali possono accreditarsi tramite il link:

https://universal-doctor.com/accreditamento-medici

A seguito di una minuziosa analisi del profilo professionale, il medico chirurgo Giuliana Corrado, responsabile degli accreditamenti e già Medical Director, provvederà agli accertamenti del caso e guiderà i medici nella procedura di onboarding biometrico.

I turisti possono accedere al servizio tramite la UD App oppure direttamente attraverso hotel, concierge e farmacie affiliate all’ecosistema Universal Doctor®️, ricevendo assistenza sanitaria nella propria lingua h24, indipendentemente dal Paese in cui si trovano.

Le strutture ricettive possono aderire al programma internazionale Luxury Medical Concierge®️ attraverso il seguente link:

https://luxurymedicalconcierge.com/

Le farmacie affiliate al Pharmacy Partner Program®️ possono invece ospitare consulti in loco tramite postazioni dedicate oppure distribuire card abilitative attraverso le quali il turista può accedere autonomamente ai servizi sanitari digitali tramite applicazione. Le strutture possono aderire al programma tramite il seguente link

https://pharmacypartnerprogram.com/

Il nostro modello supporta sia legalmente che operativamente anche iniziative a favore di medici locali che, contattati dalle strutture ricettive, possono effettuare visite domiciliari superando le tradizionali barriere linguistiche, operative e prescrittive introdotte dalla progressiva digitalizzazione della ricetta elettronica.

Con la progressiva scomparsa della prescrizione cartacea, infatti, il medico dovrebbe spesso rientrare nel proprio studio per accedere ai sistemi di prescrizione ed emettere la ricetta elettronica, allungando sensibilmente i tempi di assistenza e creando ulteriori difficoltà operative per il turista.

Universal Doctor®️ nasce proprio per superare questi limiti attraverso una rete internazionale di medici accreditati che possono assistere il turista nella propria lingua, anche a distanza, con continuità terapeutica, consulto digitale e prescrizione elettronica interoperabile.

Nato in Campania e co-finanziato nell’ambito del Programma Regionale Campania FESR 2021–2027, con il supporto della Regione Campania e dell’Unione Europea, Universal Doctor®️ ha beneficiato anche dell’affiancamento istituzionale del dirigente regionale Ernesto De Angelis. Il progetto sta inoltre suscitando l’interesse degli uffici consolari, che guardano con attenzione a un modello capace di offrire ai viaggiatori internazionali assistenza sanitaria qualificata, sicura e accessibile durante il soggiorno.

Secondo analisi elaborate sulla base dei benchmark internazionali del settore digital health, tourism-tech e piattaforme infrastrutturali scalabili, il modello Universal Doctor®️ viene considerato ad alto potenziale di crescita internazionale grazie alla capacità di integrare sanità, hospitality, tecnologie biometriche e interoperabilità sanitaria in un unico ecosistema operativo. Il progetto potrebbe raggiungere nei prossimi anni una valutazione prospettica compresa tra 150 e 500 milioni di euro qualora il network internazionale riuscisse a consolidarsi su larga scala.

Medcare Engineering starebbe inoltre valutando un percorso di crescita internazionale con l’obiettivo di arrivare a una possibile quotazione entro il 2027. La società avrebbe già ricevuto manifestazioni preliminari di interesse da parte di operatori del venture capital interessati alla componente internazionale, biometrica e infrastrutturale del modello sviluppato da Universal Doctor®️.