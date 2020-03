Sanitari, mobili e materassi in strada ma a Roma la gestione dei rifiuti tiene

Con la chiusura delle isole ecologiche, resa necessaria dalle misure di prevenzione per fronteggiare la diffusione del coronavirus, a Roma materassi e sanitari dismessi, così come vecchi mobili, sono tornati ad accumularsi accanto ai cassonetti stradali. Un vizio di vecchia data dei cittadini romani, quello di svuotare case e cantine e lasciare in strada il risultato delle loro pulizie domestiche, rinfocolato dall’attività di coloro che in questi giorni di clausura hanno deciso di dedicare il loro tempo ai lavori nel proprio appartamento. Da inizio marzo fino al 22 del mese Ama, la partecipata dei rifiuti del Campidoglio, ha effettuato circa 450 interventi per rimuovere i rifiuti ingombranti lasciati in strada,

