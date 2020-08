Sannino su Faraoni: “L’ho allenato, è stata una sorpresa. Bisogna fare una riflessione su Gattuso”

Il tecnico Giuseppe Sannino è stato ex allenatore di Davide Faraoni ai tempi del Watford. Il calciatore è uno degli esterni che il Napoli cerca dall’Hellas Verona per rifondare in parte l’out difensivo in vista della prossima stagione.

Sannino descrive Faraoni

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli Sannino ha descritto così Faraoni: