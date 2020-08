ROMA (ITALPRESS) – Il gruppo Sanofi acquista la statunitense Principia Biopharma per 3,68 miliardi di dollari. Lo annuncia la stessa casa farmaceutica francese. Sanofi acquisirà tutte le azioni in circolazione di Principia per 100 dollari per azione in contanti, che rappresenta un valore azionario aggregato di circa 3,68 miliardi di dollari (su base completamente diluita)”, si legge nel comunicato. I Consigli di amministrazione di Sanofi e Principia hanno approvato la transazione all’unanimità.

“Questa acquisizione fa progredire la nostra continua trasformazione della ricerca e sviluppo per accelerare lo sviluppo dei farmaci più promettenti che soddisfano le esigenze significative dei pazienti”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sanofi acquista Principia Biopharma per 3,68 miliardi di dollari proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento