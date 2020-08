Sanofi acquista Principia Biopharma per 3,68 MLD di dollari

Il gruppo Sanofi acquista la statunitense Principia Biopharma per 3,68 miliardi di dollari. Lo annuncia la stessa casa farmaceutica francese. Sanofi acquisirà tutte le azioni in circolazione di Principia per 100 dollari per azione in contanti. I Consigli di amministrazione di Sanofi e Principia hanno approvato la transazione all’unanimità.

