Sanofi Italia, Alessandro Aquilio nuovo direttore Comunicazione

ROMA (ITALPRESS) – Sanofi Italia sceglie Alessandro Aquilio alla guida della sua Direzione Comunicazione per la filiale italiana. Proprio in Sanofi Italia, nello stabilimento di Scoppito (AQ) prima e negli uffici di Milano poi, ha mosso i primi passi della sua carriera professionale. “Abbracciare questa nuova sfida professionale è per me un pò come tornare a casa”, afferma Aquilio, direttore Comunicazione Sanofi Italia.

“Oggi, il ruolo delle aziende farmaceutiche è più che mai centrale. Da una parte c’è un forte impegno nella ricerca di risposte a bisogni non ancora soddisfatti dei malati attraverso le attività di ricerca, sviluppo e innovazione – aggiunge -.

