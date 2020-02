Sanremo 2020, la classifica della prima serata: i voti della giuria demoscopica

La prima serata di Sanremo 2020 si è conclusa con la classifica provvisoria dei dodici Big in gara. Una classifica che sorprende non poco e che ha diviso il pubblico. Ecco nel dettaglio la classifica completa e parziale, secondo la giuria demoscopica, della prima serata della kermesse.

Sanremo 2020, la classifica della prima serata

Amadeus e Fiorello hanno rivelato a fine serata la classifica provvisoria di Sanremo 2020. Si tratta della classifica dei 12 big che si sono esibiti durante la prima serata del Festival, una classifica ricordiamo provvisoria visto che a votare è stata la giuria demoscopica formata da un campione di circa 300 persone. Si tratta di una votazione parziale, ma che potrebbe rivelarsi decisiva nella classifica finale. La giuria demoscopica è chiamata a votare anche i restanti big che si esibiranno nella seconda puntata del Festival.

Ecco nel dettaglio la classifica completa della prima serata di Sanremo 2020:

Le Vibrazioni – D0v’è Elodie – Andromeda Diodato – Fai rumore Irene Grandi – Finalmente io Marco Masini – Il confronto Alberto Urso – Il sole ad est Raphael Gualazzi – Carioca Anastasio – Rosso di rabbia Achille Lauro – Me ne frego Rita Pavone – Niente (resilienza 74) Riki – Lo sappiamo entrambi Bugo e Morgan – Sincero

Sanremo 2020, la classifica della prima serata divide

La classifica parziale della prima serata di Sanremo 2020 divide come sempre il pubblico. La giuria demoscopica ha piazzato al primo posto Le Vibrazioni di Francesco Sarcina seguiti a sorpresa da Elodie. Solo terzo Diodato tra i favoriti alla vittoria finale, mentre Achille Lauro si ferma all’ottava posizione nonostante una performance che ha conquistato il pubblico.

Sui social il rammarico è come sempre altissimo come si evince dai tweet del pubblico. C’è chi scrive: “dalla classifica di Sanremo mi rendo conto ancora di quanto piaccia la mediocrità, piuttosto che qualcosa di rivoluzionario” oppure c’è chi sottolinea “Anastasio e Achille Lauro non devono stare lì, ma dato che il testo non ripete “io sono io”, “dov’è dov’è” è difficile comprenderli“.

C’è anche chi, guardando la classifica di Sanremo 2020, fa un paragone con i Festival del passato: “non leggevo una classifica così insensata dai tempi delle vittorie di Marco Carta e Valerio Scanu. Achille Lauro in nona posizione e Anastasio ottavo sono dei CRIMINI“. Naturalmente ricordiamo che si tratta di una classifica parziale che andrà però ad incidere sulle classifiche delle prossime serate.

