Sanremo 2020, la classifica della seconda serata: Francesco Gabbani in vetta

Si è ufficialmente conclusa la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Amadeus con le co-conduttrici Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Sabrina Salerno, che ritroveremo anche nella serata finale di sabato 8 febbraio 2020, ha saluto i telespettatori con la classifica parziale dei 12 big che si sono esibiti durante la seconda serata. Non solo, a sorpresa, ha annunciato anche la prima classifica parziale per i 24 cantanti in gara votati dalla giuria demoscopica nelle prime due serate.

Sanremo 2020, la classifica della seconda serata

Sul finale della seconda serata del Festival di Sanremo 2020 Amadeus con la partecipazione di Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Sabrina Salerno hanno rivelato la classifica provvisoria dei 12 big di questa sera.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di una classifica provvisoria generata dai voti della giuria demoscopica formata da un campione di circa 300 persone. Rispetto alla prima serata (qui la classifica della prima serata) la giuria demoscopica sembra aver premiato le sonorità classiche relegando agli ultimi posti della classifica i rapper Rancore e Junior Cally e la twerking queen Elettra Lamborghini.

Ecco nel dettaglio la classifica completa della prima serata di Sanremo 2020:

Francesco Gabbani Piero Pelù Pinguini Tattici Nucleari Tosca Michele Zarrillo Levante Giordana Angi Paolo Jannacci Enrico Nigiotti Elettra Lamborghini Rancore Junior Cally

Sanremo 2020, la classica parziale dei 24 big cantanti in gara

A sorpresa però Amadeus a fine serata ha rivelato anche una classifica generale parziale dei 24 big di Sanremo 2020. Si tratta della classifica parziale data dalla somma dei voti della prima e seconda serata.

Ecco la classifica parziale completa di Sanremo 2020 dopo le prime due serate:

Francesco Gabbani Le Vibrazioni Piero Pelù Pinguini Tattici Nucleari Elodie Diodato Irene Grandi Tosca Michele Zarrillo Levante Marco Masini Alberto Urso Giordana Angi Raphael Gualazzi Anastasio Paolo Jannacci Achille Lauro Enrico Nigiotti Rita Pavone Riki Elettra Lamborghini Rancore Bugo e Morgan Junior Cally

continua a leggere sul sito di riferimento