Sanremo 2020, la scaletta della quarta serata: ospiti e cantanti in gara

Quarta serata del Festival di Sanremo 2020. La puntata di questa sera, venerdì 7 febbraio 2020, vedrà in apertura sfidarsi sul palcoscenico del Teatro Ariston i quattro concorrenti semifinalisti della categoria Nuove Proposte. Poi spazio alla gara con le esibizioni dei 24 cantanti big e agli ospiti. Ecco la scaletta, gli ospiti e tutto quello che c’è da sapere sulla quarta serata di Sanremo 70.

Sanremo 2020, la scaletta della quarta serata

Venerdì 7 febbraio 2020 dalle ore 20.45 circa appuntamento con la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 condotto con grandissimo successo da Amadeus. Questa sera il conduttore sarà affiancato dall’amica e collega Antonella Clerici e da Francesca Sofia Novello.

La serata si apre con la sfida tra i quattro finalisti di Sanremo Giovani. Sul palcoscenico i concorrenti saranno protagonisti di due sfide dirette con la proclamazione del vincitore finale della categoria Nuove Proposte. Ecco i nomi dei quattro cantanti in gara:

Tecla Insolia

Leo Gassmann

Fasma

Marco Sentieri

Prosegue poi la gara dei Big con l’esibizione dei 24 cantanti che questa sera saranno giudicati dalla sala stampa. Ecco tutti gli artisti e le canzoni in gara:

Francesco Gabbani: “Viceversa”

Le Vibrazioni: “Dov’è”

Piero Pelù: “Gigante”

Pinguini Tattici Nucleari: “Ringo Starr”

Elodie: “Andromeda”

Diodato: “Fai rumore”

Irene Grandi: “Finalmente io”

Tosca: “Ho amato tutto”

Michele Zarrillo: “Nell’estasi o nel fango”

Levante: “Tikibombom”

Marco Masini: “Il confronto”

Alberto Urso: “Il sole ad est”

Giordana Angi: “Come mia madre”

Raphael Gualazzi: “Carioca”

Anastasio: “Rosso di rabbia”

Paolo Jannacci: “Voglio parlarti adesso”

Achille Lauro: “Me ne frego”

Enrico Nigiotti: “Baciami adesso”

Rita Pavone: “Niente (Resilienza 74)”

Riki: “Lo sappiamo entrambi”

Elettra Lamborghini: “Musica (e il resto scompare)”

Rancore: “Eden”

Bugo e Morgan: “Sincero”

Junior Cally: “No grazie”

Sanremo 2020, ospiti quarta serata

La quarta serata del Festival di Sanremo 2020 sarà come sempre impreziosita dalla presenza di Fiorello e Tiziano Ferro, ospiti fissi di questa 70esima edizione diretta da Amadeus.

Non mancheranno però ospiti internazionali del calibro di Dua Lipa che sul palcoscenico dell’Ariston presenterà il singolo “Don’t star now” che anticipa il nuovo album di inediti “Future Nostalgia”. Ospite anche il rapper Ghali, fenomeno musicale degli ultimi anni e rappresentante dei tempi moderni.

A rappresentare, invece, la grande musica e arte italiana ci saranno due nomi di eccellenza: Gianna Nannini che canterà un medley dei suoi successi più un brano inedito dall’ultimo disco “La differenza” e Johnny Dorelli.

L’appuntamento con la quarta serata di Sanremo 2020 è come sempre in prima serata e in mondovisione su Rai1.

