Sanremo 2020, Paolo Palumbo malato di SLA commuove l’Ariston: “I limiti sono solo dentro di noi”

Oggi è il giorno più felice della mia vita. Grazie, grazie e ancora GRAZIE. #sanremo #amadeus @rosario_fiorello @giovanna_e_amadeus #rai @sanremorai @rai1official

A post shared by Paolo Palumbo (@paolopalumbofinalmenteabili) on Feb 5, 2020 at 3:29pm PST