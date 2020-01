Sanremo 2020, Rula Jebreal all’Ariston: Amadeus rivela “le ho chiesto di esserci”

Mancano poche settimane a Sanremo 2020 e cominciano a trapelare le prime indiscrezioni su ospiti e vallette che accompagneranno Amadeus durante la sua prima avventura all’Ariston. Dopo l’ufficializzazione dei 22 big cantanti in gara, il padrone di casa e direttore artistico ha svelato anche il nome di una della “co-conduttrici” della kermesse.

Amadeus porta Rula Jebreal a Sanremo 2020

Una delle prime certezze della di Sanremo 70, la 70esima edizione della kermesse italiana, è la presenza di Amadeus nella duplice veste di conduttore e direttore artistico. In queste ore però cominciano a spuntare le prime notizie ufficiali su chi salirà sul prestigiosissimo palco del Teatro Ariston. La prima conferma è la presenza di Rula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza israeliana, ma oramai naturalizzata italiana. A confermarlo è stato lo stesso Amadeus che dalle pagine di Repubblica ha dichiarato:

L’ho incontrata e le ho chiesto di esserci. Non sarà un intervento politico, chi viene a Sanremo non farà politica. Non mi interessa, io ho le mie idee ma le tengo per me.

Sanremo 2020 conduttrici? Amadeus: “Saranno donne con storie diverse di ieri e di oggi”

Non solo, Amadeus ha anche rivelato qualche dettaglio in più sulle vallette che l’accompagneranno durante il Festival di Sanremo 2020 in programma dal 4 all’8 febbraio su Rai1.

Non so se saranno dieci, di meno o di più, se due o anche tre per sera, o magari solo una. Di sicuro non ci saranno le due co-conduttrici fisse come in passato. Saranno donne con storie diverse di ieri e di oggi

ha detto il conduttore sottolineando che la decisione sarà comunicata solo il 3 gennaio, giorno in cui incontrerà la direttrice di Rai1 Teresa De Santis.

“Solo allora si concretizzeranno le decisioni sulla scelta della presenza femminile al Festival” ha detto Amadeus che invece ha ufficializzato i nomi dei 22 big concorrenti di Sanremo 2020 precisando di aver fatto una scelta legata alle canzoni:

Ho badato soltanto alle canzoni, che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit. Ho pensato a un Sanremo attuale, a brani da scaricare domenica su Spotify. Ma non si dica che ho subito pressioni: non so neanche di quali case discografiche fossero i 22 cantanti che ho scelto sugli oltre duecento che ho ascoltato. Non ho mai avuto secondi fini, faccio ciò che mi diverte pensando al mercato discografico. Non ho guardato in faccia a nessuno, alcuni non li conoscevo neanche.

Infine annunciati anche i primi ospiti: da Roberto Benigni a Fiorello, da Al Bano e Romina Power, la star internazionale Lewis Capaldi fino al rapper Salmo a cui toccherà aprire la prima serata.

