Sanremo 2020: Tiziano Ferro e Massimo Ranieri emozionano l’Ariston sulle note di “Perdere L’Amore” | Video Rai

Era uno dei duetti più attesi di questo 70esimo Festival di Sanremo, quello di Massimo Ranieri e Tiziano Ferro che sulle note di “Perdere L’Amore”, canzone trionfatrice di Sanremo 88 ha infiammato il teatro Ariston che ha cantato assieme agli artisti tributando ai due interpreti una Standing Ovation lunghissima. A fine esecuzione scherzano e il cantante di Latina lo invita a salire sul palco del San Paolo di Napoli, a giugno.

Un grande duetto per due artisti che non hanno mai cantato assieme

Un momento unico ed emozionante per due artisti che non si sono mai incontrati musicalmente e che non hanno mai cantato assieme, ma che a detta di tutti, sono l’uno l’erede dell’altro. Il brano è “Perdere l’amore”, un pezzo storico della musica italiana che trionfò nel Sanremo del 1988, che Tiziano Ferro guardava da casa e che mai avrebbe pensato di realizzare nella vita il sogno di cantare con un maestro come Ranieri.

Infatti Ferro dice al conduttore: “Sei il mio realizzatore di desideri”. “È il desiderio di tutti e rimarrà nei nostri cuori”, risponde Amadeus.

Le luci si abbassano, Tiziano Ferro inizia a cantare, sulle note della famosa canzone, e poco dopo scende lui, il leone Massimo Ranieri… che regalano all’Italia e tutto il mondo un gioiello prezioso…

I due artisti si emozionano, si sorridono e a fine esibizione si abbracciano. Il pubblico in visibilio e per delicatezza Tiziano Ferro, scende in platea e si unisce all’applauso con il pubblico: la canzone fu la vincitrice del Festival del 1988 dove trionfò Ranieri, appunto.

Ferro invita Ranieri al San Paolo di Napoli

Dopo l’ esibizione si scherza un po’ e Tiziano Ferro invita Ranieri a salire sul palco del San Paolo a Giugno dove il cantante terrà un concerto. Un regalo a lui e a tutti i napoletani. Ranieri accetta lusingato…

