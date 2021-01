Sanremo 2021 a rischio: Amadeus pronto a rimettere il mandato di direttore artistico?

Sanremo 2021 è a rischio? Amadeus è davvero pronto a rimettere il mandato di direttore artistico? Sui social si sta facendo molta ironia su questa news, ma in casa Rai la tensione pare alle stelle. Cosa sta accadendo? Il conduttore, insieme all’amico Fiorello, hanno davvero deciso di abbandonare il Festival della kermesse canora? Ecco tutte le ultime notizie in merito.

Amadeus rimette il mandato di direttore artistico del Festival di Sanremo?

Pubblico o non pubblico? Se con pubblico quali accortezze adottare? Tutti in quarantena su una nave per un mese, puntare solo sulle coppie di parenti residenti in zona o chiamare in causa dei figuranti? Insomma i dubbi sull’organizzazione di Sanremo 2021 a causa della pandemia sono innumerevoli. Da giorni e giorni ormai rimbalzano sui media nazionale e internazionali notizie in merito alle possibili scelte dell’ammiraglia Rai per realizzare lo show pur rispettando le regole imposte per il contenimento della pandemia.

A fare più clamore delle altre ipotesi pare essere stata l’idea di chiamare come pubblico per le serate della kermesse canora che si terranno nei primi giorni di marzo al Teatro Ariston veri e propri figuranti.

La possibilità di avere in teatro, ad ascoltare l’esibizione dei diversi artisti in gara, persone conviventi, ma soprattutto contrattualizzate e quindi parte integrante dello show ha fatto storcere il naso al Ministro della Cultura. Il tweet di Dario Franceschini ha sollevato un vero e proprio polverone in grado di travolgere tutto e tutti. Con poche parole Franceschini ha minato la possibile realizzazione di Sanremo 2021? Forse sì.

Stanco delle polemiche e di chi gli vuole mettere costantemente i bastoni fra le ruote, Amadeus sarebbe sembrato pronto a rimettere il mandato di direttore artistico del Festival. Le voci, sempre più insistenti, sono state raccolte dall’Adnkronos all’interno della squadra che sta lavorando a questa edizione.

Un gesto clamoroso, mai avvenuto prima. Eppure Amadeus ha già affrontato una tempesta mediatica senza eguali giusto l’anno scorso. Come mai Amadeus questa volta se l’è presa così tanto? Dopo mesi e mesi di continui attacchi e durissima mantenere i nervi saldi. Oltre a questo ci sono mille difficoltà, quest’anno, nell’organizzare il Festival a causa della pandemia. Moltissimi artisti hanno infine espresso le loro perplessità sull’assenza del pubblico e manifestato le loro problematiche ad esibirsi senza nessuno seduto in platea.

Oltre a ciò l’attacco di Franceschini è sembrato proprio diretto esclusivamente al Festival. Succede ormai da qualche mese che programmi tv vadano comunque in onda con un pubblico di figuranti. Accade in Rai e a Mediaset. Un esempio? Il Maurizio Costanzo Show, ma anche C’è Posta per te e Uomini e Donne o Amici. Oltre a loro? Il cantante mascherato che, su Rai 1, debutterà proprio grazie ai figuranti.

Sono in corso in queste ore riunioni tra il conduttore e i vertici di Rai 1. Si parlerà del Festival però anche nel corso del Cda in programma proprio oggi.

Sanremo 2021: l’ironia sui social

Nonostante la questione sia più seria che mai, mentre sui social e sui media continuano a crescere le indiscrezioni sulle motivazioni che spingerebbero Amadeus e Fiorello a lasciare, gli utenti cercano di sdrammatizzare con la loro solita ironia.

Sta dunque diventando virale la foto di Amadeus seduto, come tutti i Ministri, davanti a Mattarella per le consultazioni.

Da un lato Amadeus pronto a salire al Colle per dimettersi da direttore artistico di Sanremo. Dall’altro le recenti dimissioni di Conte e l’apertura della Crisi di Governo.

Foto di Mattarella tirato per una manica dai politici e per l’altra da Amadeus e Fiorello impazzano su Instagram e Twitter.

Altre? Molte immagini raccontano un Mentana pronto ad una nuova maratona con tutte le news sulle possibili decisioni di Amadeus e sugli scenari futuri.

Poi? In generale si leggono commenti di persone che attendono questo appuntamento da tempo e che non vorrebbero che il Festival venisse cancellato o rimandato all’anno prossimo.

