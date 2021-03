Sanremo 2021, la classifica provvisoria della prima serata del Festival

Si è conclusa la prima puntata della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021, il secondo condotto da Amadeus e Fiorello. Una lunghissima diretta, la prima senza pubblico al Teatro Ariston per via delle restrizioni imposte dal governo per fronteggiare la pandemia da Coronavirus. La musica è stata indiscussa protagonista con i primi 13 big in gara, le prime 3 nuove proposte e la super ospite Loredana Bertè. Sul finale Amadeus con Fiorello e Matilde De Angelis, conduttrice della serata, ha comunicato la prima classifica provvisoria per la categoria Big.

Sanremo 2021, la classifica provvisoria di martedì 2 marzo 2021

La prima classifica provvisoria di Sanremo 2021 regala davvero tante sorprese: a cominciare dall’ultimo posto di Aiello al sesto di Arisa che ha riscontrato un ottimo successo con la sua “Potevi fare di più” sui social e non solo. Stranisce anche l’undicesimo posto di Madame, mentre sorprende il primo posto di Annalisa.

Naturalmente ricordiamo che si tratta di una classifica provvisoria e che, come tale potrà essere completate stavolta nelle prossime serate. A votare questa sera la SOLA giuria demoscopica a cui si aggiungeranno nelle prossime serate il voto dell’orchestra, della sala stampa e del televoto nella finale in onda sabato 6 marzo 2021.

Ecco le tredici posizioni dopo la prima serata di martedì 2 marzo 2021:

01. ANNALISA con “Dieci”

02. NOEMI con “Glicine”

03. FASMA con “Parlami”

04. FRANCESCA MICHELIN E FEDEZ con “Chiamami per nome”

05. Francesco Renga con “Quando trovo te”

06. ARISA con “Potevi fare di più”

07. MANESKIN con “Zitti e buoni”

08. MAX GAZZE’

09. COLAPESCE DI MARTINO con “Musica leggerissima”

10. COME_COSA con “Fiamme negli occhi”

11. MADAME con “Voce”

12. GHEMON con “Momento perfetto”

13. AIELLO con “Ora”

