Sanremo 2021, tutto rimandato? Per Amadeus il piano B non c’è: «O si fa con il pubblico o nulla»

Amadeus lancia la “bomba”. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2021 ha parlato dell’eventualità che il 71esimo appuntamento con l’amata kermesse venga rimandato a nuove date. Questo, ovviamente, a causa della situazione Coronavirus. Una situazione ancora oggi non semplice e che tutti noi stiamo ancora vivendo, tra rischi nel presente e speranza per il futuro. Cosa accadrà? L’atteso evento si farà comunque o al momento sono al vaglio altre opzioni?

Amadeus, il Festival di Sanremo 2021 rimandato?

Dopo l’ipotesi Vanessa Incontrada al Festival di Sanremo 2021, Amadeus ha partecipato al noto “Festival della Tv e dei nuovi media” di Dogliani ed ha affrontato la questione di petto.

Come riportato dal “Corriere della Sera”, il presentatore di Ravenna ha fatto sapere che “Non c’è nessun piano B», che in Rai il Festival “deve essere nella totale normalità» e che per questo motivo “o si fa col pubblico o nulla».

Dichiarazioni che hanno fatto subito tremare tutti e che sono state interpretate anche con l’ipotesi di una cancellazione (anche se per ora le date dal 2 al 6 marzo 2021 risultano confermate).

Amadeus, ha poi chiarito su Twitter il manager del conduttore, Lucio Presta, “Non ha detto così, ha detto piuttosto che senza pubblico meglio spostare in avanti. Per la precisione».

Resta il fatto che, stando alle stesse parole del direttore artistico, sembrerebbe comunque non facile rivedere Fiorello che a Sanremo sputa dell’acqua addosso al conduttore (come successo nella precedente edizione del Festival) o far tenere le distanze tra i componenti dell’orchestra o tra le persone presenti in teatro.

Non ha detto così, ha detto piuttosto che senza pubblico meglio spostare in avanti. Per la precisione , — ellepi_one ® (@PrestaLucio) September 5, 2020

Sanremo 2021, a dicembre l’annuncio dei cantanti in gara

Mentre, però, per l’ipotesi “Festival di Sanremo 2021 rimandato” regna evidentemente una situazione di incertezza, una prima data certa e confermata è invece quella legata all’annuncio dei nomi dei cantanti in gara.

A confermarla, sempre secondo quanto riferito dal “CorSera”, è stato lo stesso Amadeus. “Il 17 dicembre – ha infatti rivelato il conduttore a Dogliani – svelerò su Rai 1 tutto il cast del Festival, non solo i giovani, ma anche tutti i big».

Il riferimento è alla diretta finale di Ama Sanremo, il nuovo format che sarà condotto in diretta da Amadeus e che è stato pensato per valorizzare le Nuove Proposte tra la prima e la seconda serata di Rai 1.

continua a leggere sul sito di riferimento