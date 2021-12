Sanremo 2022, stasera al Tg1 Amadeus svelerà i big in gara

ROMA – “Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ad anticiparli sarà Amadeus, direttore artistico del Festival, nel corso di due collegamenti nell’edizione del Tg1 delle 20 condotta da Francesco Giorgino”. Così una nota della Rai.

Per Amadeus il prossimo sarà il terzo Sanremo di fila: i vertici della Rai hanno confermato il conduttore e direttore artistico dopo il successo delle precedenti edizioni, l’ultima delle quali ha visto sbocciare definitivamente i Maneskin, vincitori del Festival e poi dell’Eurovision Song Contest nonché della categoria Best Rock agli Mtv European Music Awards. La band romana partita da X Factor tornerà proprio sul palco del talent show di Sky per la finalissima di giovedì prossimo al Forum di Assago.

