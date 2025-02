Sanremo 2025, ‘amore’ è la parola più ricorrente delle canzoni

ROMA – Il Festival della canzone italiana è uno dei temi più rumorosi e coinvolgenti dello scenario comunicativo, che lo si ami o lo si odi, comunque se ne parla, e non solo in Italia. È un argomento di conversazione che riempie i salotti, le tv, le radio, le piazze, i bar e si sostituisce alle più tranquille chiacchierate natalizie. In effetti, si comincia a parlare di Sanremo già dalla fine di dicembre, con le prime anticipazioni e curiosità, che alimentano il dibattito. D’un tratto, poi, arriva la famosa settimana di febbraio, quando lo spettacolo prende vita e le discussioni si accendono, come le luci dei riflettori. È in quel momento che in ogni casa la tv si sintonizza sul Festival, facendolo diventare veicolo di unione e condivisione, sia per le famiglie italiane, che per gli italiani all’estero.

Le dinamiche comunicative continuano, in ogni luogo e con ogni mezzo. La gente partecipa e solo in pochi restano in silenzio. Si creano numerosi fan club e comitati che cominciano a lavorare senza sosta, per riportare a tutti le notizie più cool e per sostenere il cantante preferito. Soprattutto però, oltre alle canzoni, la discussione verte sullo spettacolo vero e proprio, quello degli abiti, dei fiori, degli ospiti e di tutto ciò che il Festival di Sanremo rappresenta. Un meccanismo complesso, che l’Osservatorio sui Media e la Comunicazione di Telpress Italia ha monitorato, con oltre 23.000 mentions, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 6 febbraio 2025, indagando sul mood e sulle aspettative degli italiani in attesa del Festival.

Complessivamente, il dibattito ha dato vita a più di 541 milioni di reach e impressions con quasi 9 milioni di interazioni. Il numero di pubblico raggiunto mostra la vasta portata dell’argomento e l’interesse scaturitone. Analizzando le mentions più da vicino, si evince che la tematica è stata trattata prevalentemente attraverso i seguenti social: X, con 9.46k mentions (40.27% del totale), YouTube con 7.09k mentions (30.20%), Facebook con 5.96k mentions (25.36%).

Le mentions con Sentiment positivo- spiega il comunicato- risultano essere pari a 8.2K; quelle con Sentiment neutro sono invece 9K mentions circa; quelle con Sentiment negativo sono invece 6.4K circa. Il sentiment generato dalle conversazioni inerenti il Festival di Sanremo è risultato quindi prevalentemente neutro e positivo, con un totale di sentiment pari a 17.230 mentions, sulle 23.615 totali, per una percentuale complessiva del 73% di sentiment totale. Sanremo rappresenta la canzone italiana e con essa l’Italia e gli italiani dimostrano di apprezzare questo grande spettacolo, messo in scena ogni anno, sebbene il 27% di essi ne parli con sentiment negativo.

La popolarità del Festival di Sanremo, come già anticipato, è chiara anche fuori dalla Penisola. La Spagna registra il picco di sentiment negativo, mentre il Belgio emerge per sentiment positivo. Analizzando il numero di citazioni per i diversi Paesi del Mondo, al secondo posto nella classifica dei luoghi in cui si parla del Festival di Sanremo, ci sono gli Usa con 592 mentions, seguiti dalla Spagna con 172 citazioni e Svizzera e Belgio rispettivamente con 156 e 138 mentions.Nella classifica delle pagine social che hanno discusso l’argomento, troviamo al primo posto per reach e impressions Fanpage, seguito dalla sua pagina dedicata allo spettacolo, Spettacolo Fanpage, che tuttavia,pur registrando impressions minori, ottiene il numero di mentions più elevato (261) della classifica. Al terzo posto si posiziona la Repubblica, seguito da Today.it e Il Fatto Quotidiano.

Gli argomenti più discussi emersi dall’analisi effettuata riguardano non tanto le canzoni, quanto altre tematiche circa cantanti e ospiti. In primo luogo, infatti, si parla di Fedez e delle sue relazioni sentimentali, che riscuotono un interesse molto elevato, con 4M di visualizzazioni. Questo, a riprova che la dinamica comunicativa inerente al Festival, è composta da tanti fattori diversi, che costituiscono un entourage capillare di conversazioni variegate e variopinte, che esulano dalla gara canora in senso stretto. E anche a dimostrazione del fatto che, malgrado tutto, l’argomento che cattura maggiormente l’attenzione degli italiani resta l’amore.

La Word Cloud riporta le parole ricorrenti relative al Festival di Sanremo, che sono state più utilizzate nelle conversazioni del periodo. Il nome di Chiara Ferragni è la citazione più comune e si ripete maggiormente, a scapito dei cantanti e delle canzoni. Questa scheda dimostra che il Festival è un grande bacino di notizie in cui confluiscono i temi più disparati, ma soprattutto, palesa che, nonostante si tratti di una competizione musicale, a volte le canzoni e i cantanti fanno solo da contorno, proprio come in questa Cloud.

Tra gli Hastag utilizzati nel dibattito #sanremo2025 è stato di gran lunga quello più popolare.

Tra gli Emoji utilizzati, invece, dominano i famosi fiori di Sanremo, immancabili nelle dinamiche conversazionali legate al Festival. Come pure ovviamente, è presente il simbolo del microfono e quello delle note, legati al tema delle canzoni e dei cantanti.

I titoli delle canzoni in gara sono stati resi noti il 20 gennaio mentre i testi sono usciti il 4 febbraio. Dall’analisi delle parole ricorrenti all’interno delle canzoni del Festival di Sanremo, l’amore è il tema su cui i cantanti si sono maggiormente concentrati ed è anche la parola che si ripete di più. Il termine, “occhi” risulta la seconda parola più utilizzata. Infine, “quando” si posiziona al terzo posto.

In conclusione, possiamo evidenziare che, tanto nell’analisi della comunicazione social legata a Sanremo, quanto nell’analisi delle canzoni dello stesso Festival, la tematica più trattata e apprezzata all’interno della dinamica comunicativa è stata proprio quella relativa all’amore. Questo perché in fondo- conclude il comunicato-, nonostante le automazioni, la digitalizzazione, il mondo virtuale e i social, per noi italiani i sentimenti restano la questione più importante a cui dedicare la nostra attenzione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it