Sanremo 2025, Conti annuncia le Cover della quarta serata del Festival

Nel corso di un collegamento dal Teatro Ariston di Sanremo con il Tg1

Roma, 26 gen. (askanews) – Sarà una serata di grandi brani e di forti emozioni quella di venerdì 14 febbraio, quarta serata del Festival di Sanremo, durante la quale è prevista l’interpretazione – esecuzione – da parte dei 30 Artisti della sezione Campioni – di una Cover scelta dal repertorio italiano e internazionale e pubblicata entro il 31 dicembre scorso. Gli Artisti verranno votati dal pubblico con il televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio, con un peso rispettivamente del 34%, del 33% e del 33%. L’artista più votato sarà proclamato vincitore della Serata Cover. Sarà poi attribuito un premio alla carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti. Le Cover á Bresh con CRISTIANO DE ANDRE’ “Creuza de mä” (Fabrizio De Andrè), Brunori Sas con RICCARDO SINIGALLIA E DIMARTINO “L’anno che verrà” (Lucio Dalla); Clara con IL VOLO “The Sound of Silence” (Simon & Garfunkel); Coma_Cose con JOHNSON RIGHEIRA “L’Estate sta finendo” (Righeira); Emis Killa con LAZZA e LAURA MARZADORI “100 Messaggi” (Lazza) ; Fedez con MARCO MASINI “Bella Stronza” (Marco Masini) Francesco Gabbani con TRICARICO “Io sono Francesco” (Tricarico); Gaia con TOQUINHO “La voglia, la pazzia” (Ornella Vanoni); Giorgia con ANNALISA ” Skyfall” (Adele); Irama con ARISA “Say Something” (A Great Big World, Christina Aguilera); Joan Thiele con FRAH QUINTALE “Che cosa c’è” (Gino Paoli); Lucio Corsi con TOPO GIGIO “Nel blu, dipinto di blu” (Domenico Modugno); Marcella Bella con TWIN VIOLINS “L’emozione non ha voce” (Adriano Celentano); Massimo Ranieri con NERI PER CASO “Quando” (Pino Daniele); Modà con áFRANCESCO RENGA?”Angelo” (Francesco Renga) á Olly con GORAN BREGOVIC E LA WEDDING & FUNERAL BAND “Il pescatore” (Fabrizio De Andrè); Rocco Hunt con CLEMENTINO”Yes I know my way” (Pino Daniele); Rose Villain con CHIELLO “Fiori rosa, fiori di pesco” (Lucio Battisti); Sarah Toscano con OFENBACH “Overdrive” (Ofenbach); Serena Brancale con ALESSANDRA AMOROSO “If I Ain’t Got You” (Alicia Keys); Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con NEFFA Mix di “Amor de mi vida” (Sottotono) e “Aspettando il sole” (Neffa); Simone Cristicchi con AMARA?”La Cura” (Franco Battiato); The Kolors con SAL DA VINCI “Rossetto e Caffè” (Sal Da Vinci); Willie Peyote con TIROMANCINO e DITONELLAPIAGA “Un tempo piccolo” (Franco Califano); Elodie e Achille Lauro Un tributo a Roma con “A mano a mano” (Riccardo Cocciante) e “Folle città” (Loredana Bertè); Francesca Michielin e Rkomi “La nuova stella di Broadway” (Cesare Cremonini); Noemi e Tony Effe “Tutto il resto è noia” (Franco Califano).