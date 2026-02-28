sabato, 28 Febbraio , 26

Sanremo 2026, Bambole di Pezza: la band femminista con 'Resta con me'
Sanremo 2026, Bambole di Pezza: la band femminista con 'Resta con me'
Sanremo 2026, Bambole di Pezza: la band femminista con ‘Resta con me’
Sanremo 2026, Bambole di Pezza: la band femminista con ‘Resta con me’

(Adnkronos) –
Le Bambole di Pezza sono le quarte a esibirsi questa sera, sabato 28 febbraio, per la finale del Festival di Sanremo 2026. La band punk rock è in gara alla kermesse canora con il brano ‘Resta con me’. 

Una delle realtà più rappresentativa della scena rock pop-punk italiana. Le Bambole di Pezza sono nate a Milano nel 2002 inizialmente sotto contratto con Tube Records. Da sempre si sono distinte per i temi forti legati al femminismo, alla parità di genere e alla lotta contro la violenza sulle donne. Oggi il gruppo è composto da: Cleo per la voce. Morgana, chitarra solista. Dani, cori e chitarra ritmica. Xina, batteria e cori. Kaj, basso e cori. 

Il debutto arriva con ‘Crash Me’, un album che permette alla band di intraprendere una lunga tournée. Approdano anche in televisione: partecipano come guest star a un episodio de L’Ispettore Coliandro, interpretando la band in cui suona Nikita e portando sullo schermo il brano ‘Le Streghe’. 

Nel 2014 arriva una reunion per celebrare i dieci anni dall’ultimo album ‘Strike’. È l’inizio di un nuovo capitolo: le chitarriste storiche Morgana Blue e Dani Piccirillo rilanciano il progetto coinvolgendo Cleo, Kaj e Xina. 

Nel 2022 avviene il ritorno ufficiale sui palchi in Piazza della Scala a Milano, accanto ai Rezophonic. Nello stesso anno la band pubblica ‘Rumore’, omaggio a Raffaella Carrà scelto come colonna sonora della miniserie dedicata all’artista, e il brano ‘Non Sei Sola’, realizzato con Jo Squillo per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

Nel 2024 la band firma con l’etichetta Nigiri con distribuzione Sony, pubblicando i singoli Stuntman, ZenZero e Cresciuti Male, quest’ultimo in collaborazione con J-Ax. E il 24 gennaio 2025 vede la luce il loro quarto album in studio, Wanted.  

“Volevamo arrivare qui consapevoli di avere alle spalle tanto impegno ed esperienza, anche da indipendenti”, racconta Cloe. “Dimostrando che da un garage si può arrivare al palco di Sanremo”. “Essere cinque donne su un palco così importante è già un messaggio fortissimo”, sottolinea Dani. “È interessante notare come, pensando a una band, l’immagine sia quasi sempre maschile. Quest’anno, invece, l’unica band a Sanremo è di donne”. Una presenza che sperano possa essere d’ispirazione. “Quando ero piccola non avevo mai visto una donna suonare uno strumento”, confida Cloe. “La prima volta fu a Sanremo, vidi L’Aura al pianoforte e pensai: ‘Allora posso farlo anch’io’. Speriamo che la nostra presenza porti tante ragazzine a dire: ‘Adesso lo faccio anch’io'”. 

Un concetto, quello dell’unione, che diventa un messaggio politico. “Ci vuole coraggio a stare insieme, soprattutto in un momento storico di conflitti come questo”, aggiunge Dani. “Il nostro è un messaggio politico perché presuppone un gruppo di persone. È un richiamo al valore dell’umanità, al non essere isole come la società odierna ci sta abituando. È un invito a guardarsi attorno di fronte a ogni difficoltà”. 

 

Volevo dirti in queste notti, ti penso ancora 

Che la mia vita da quel giorno, è un’altra storia 

E a volte per cambiare tutto basta una parola 

Per diventare ciò che sono ho camminato sola 

Sono una donna che non guarda in faccia niente 

Mi hanno guardata male ma è il giudizio della gente 

Quando ti senti stanca dalle delusioni 

E l’unica certezza sono le canzoni 

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui 

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così 

Con il cuore in gola senza lacrime e paura 

Con le braccia aperte per gridare 

Resta con me 

In questi tempi di odio 

Tu resta con me 

Anche se tutto questo ci cambierà 

Adesso sono io a dirti che ho bisogno 

A dirti in questo posto sembra tutto una follia 

Resta con me, resta con me 

Ho fatto sogni senza mai, chiudere gli occhi 

Vissuto vite che non sai, se immaginarti 

Ho visto uomini per bene, andare in pezzi 

E ho visto uomini di strada, tornare onesti 

E pezzi di giornali sparsi, nella mia testa 

Una ragazza una chitarra, e una tempesta 

Questi non sanno cosa provo dentro 

Come una foglia sempre stata al vento 

E il giorno che non torna di un inverno con l’amore che non è più qui 

Ovunque sia l’errore nel miracolo di crescere così 

Con il cuore in gola senza lacrime e paura 

Con le braccia aperte per gridare 

Resta con me 

In questi tempi di odio 

Tu resta con me 

Anche se tutto questo ci cambierà 

Adesso sono io a dirti che ho bisogno 

A dirti in questo posto sembra tutto una follia 

Resta con me, resta con me 

E allora dimmi 

Se conosci un modo 

Per dimenticare i guai 

Per noi che siamo stati 

Sempre appesi a un filo 

Aspettami nell’alba di questo mattino 

Ho superato anni come questi 

E avrei voluto dirti 

Resta con me 

In questi tempi di odio 

Tu resta con me 

Anche se tutto questo ci cambierà 

Adesso sono io a dirti che ho bisogno 

A dirti in questo posto sembra tutto una follia 

Resta con me, resta con me. 

