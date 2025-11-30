domenica, 30 Novembre , 25

Sanremo 2026, Bambole di Pezza tra i big: chi è la band femminista

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Le Bambole di Pezza sono tra i 30 big di Sanremo 2026. La band musicale è stata annunciata oggi, domenica 30 novembre, tra i concorrenti del Festival di Sanremo di Carlo Conti, in scena dal 24 al 28 febbraio. Una band tutta al femminile, nata a Milano nei primi 2000. Ma chi sono le Bambole di Pezza? 

Una delle realtà più rappresentativa della scena rock pop-punk italiana. Le Bambole di Pezza sono nate a Milano nel 2002 inizialmente sotto contratto con Tube Records. Da sempre si sono distinte per i temi forti legati al femminismo, alla parità di genere e alla lotta contro la violenza sulle donne. Oggi il gruppo è composto da: Cleo per la voce. Morgana, chitarra solista. Dani, cori e chitarra ritmica. Xina, batteria e cori. Kaj, basso e cori. 

Il debutto arriva con ‘Crash Me’, un album che permette alla band di intraprendere una lunga tournée. Approdano anche in televisione: partecipano come guest star a un episodio de L’Ispettore Coliandro, interpretando la band in cui suona Nikita e portando sullo schermo il brano ‘Le Streghe’. 

Nel 2014 arriva una reunion per celebrare i dieci anni dall’ultimo album ‘Strike’. È l’inizio di un nuovo capitolo: le chitarriste storiche Morgana Blue e Dani Piccirillo rilanciano il progetto coinvolgendo Cleo, Kaj e Xina. 

Nel 2022 avviene il ritorno ufficiale sui palchi in Piazza della Scala a Milano, accanto ai Rezophonic. Nello stesso anno la band pubblica ‘Rumore’, omaggio a Raffaella Carrà scelto come colonna sonora della miniserie dedicata all’artista, e il brano ‘Non Sei Sola’, realizzato con Jo Squillo per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 

Nel 2024 la band firma con l’etichetta Nigiri con distribuzione Sony, pubblicando i singoli Stuntman, ZenZero e Cresciuti Male, quest’ultimo in collaborazione con J-Ax. E il 24 gennaio 2025 vede la luce il loro quarto album in studio, Wanted. 

