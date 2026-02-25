Sanremo 2026, Elettra Lamborghini chi è: in gara con il brano ‘Voilà’

(Adnkronos) –

Elettra Lamborghini è tra i 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, torna sul palco dell’Ariston per la seconda serata della kermesse canora.

La cantante partecipa con il brano ‘Voilà’, e questa segna la sua seconda partecipazione in gara dopo quella del 2020 con ‘Musica (e il resto scompare)’. L’artista è stata co-conduttrice di una serata del Festival di Sanremo 2025 insieme a Miriam Leone e a Katia Follesa.

Elettra Miura Lamborghini nasce il 17 maggio 1994 a Bologna da papà Tonino e mamma Luisa Peterlongo. È sorella di quattro fratelli: Ferruccio (pilota di moto, CEO e vicepresidente della Torino Lamborghini Spa), Ginevra (ex concorrente del Grande Fratello Vip) e le gemelle Lucrezia e Flaminia Lamborghini.

Il suo cognome è uno dei più noti nel mondo dell’industria automobilistica. Il papà Tonino, infatti, è imprenditore e figlio di Ferruccio Lamborghini, fondatore della prestigiosa casa. Il suo nome è un omaggio alla Lamborghini Miura, la prima supercar della storia, prodotta dal 1966 al 1973.

Elettra Lamborghini si inserisce nel mondo dello spettacolo nel 2015 quando partecipa al reality ‘Super Shore 16’ in onda in Spagna e in America Latina. Nel 2017 Elettra diventa concorrente del ‘Gran Hermano VIP’, la versione spagnola del Grande Fratello.

Ma il suo sogno più grande era quello di fare la cantante. Nel 2018 pubblica il suo primo singolo ‘Pem Pem’, destinato a diventare un successo radiofonico, permettendo a Elettra di ottenere l’accesso nel panorama della musica italiana, e anche due dischi di platino.

L’anno successivo, Elettra ottiene il ruolo di giudice in The Voice of Italy – in onda su Rai 2 – accanto a Morgan, Gue Pequeno e Gigi D’Alessio. E nel 2020 calca il palco più importante d’Italia: Festival di Sanremo con il brano ‘Musica (e il resto scompare)’. Seguono altri successi radiofonici e hit estiva, nota la collaborazione con Shade per il brano ‘Dire, fare, baciare’.

Nel 2022 al Madame Tussauds Amsterdam viene presentata la statua in cera di Elettra Lamborghini.

Elettra Lamborghini è sposata con il dj olandese Afrojack. I due sono convolati a nozze nel 2020 a Villa del Balbiano, a Ossuccio, sul lago di Como e ora vivono insieme a Miami, in Florida. Nello studio di Verissimo, Elettra ha raccontato di aver trovato la sua anima gemella: “Sono innamorata di lui più adesso di quando l’ho conosciuto. Non litighiamo mai e stiamo maturando insieme. Ho trovato la mia persona. Mi piace tutto di lui, amo stare in sua compagnia e tutta la nostra vita”.

Elettra Lamborghini è stata spesso ‘accusata’ di aver ricorso a dei ritocchini chirurgici, a causa del suo cambiamento fisico. Ma la cantante ha ammesso che durante il lockdown del 2020 si è sottoposta a una dieta detox che le ha permesso di perdere diversi chili. “È tutta roba mia. Mi sono semplicemente messa d’impegno e mi sento benissimo con me stessa. Mi alleno due volte al giorno quando posso e seguo una dieta sana e bilanciata, senza escludere nulla”.

Elettra Lamborghini ha raccontato di aver avuto un’infanzia serena circondata dall’amore dei suoi animali e a oggi possiede molti cani (Chihuahua è la sua razza preferita) e 5 cavalli.

Elettra Lamborghini ha la grande passione dei tatuaggi e in tutto il corpo ne ha più di 40. Il tattoo più famoso è quello a macchia di leopardo sul gluteo sinistro, anche se a oggi si è detta pentita di averlo fatto e desidererebbe toglierlo.

Destinata ad essere una hit estiva. Elettra Lamborghini a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ha raccontato che il suo è un brano pop e divertente: “Il mio obiettivo è far ballare l’Ariston. Voglio stupire, senza dubbio. Sarà un’evoluzione rispetto a quello che ho portato sul palco finora”.

Elettra, Elettra Lamborghini

Ma che notte

Che casino

Tipo cocktail

Un po’ di me un po’ di te

Nessun dorma

Fai il cretino

Io l’oﬀesa e poi damblé

Litigare anche di sabato sera

Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena

Tu mi prendi la mano,

Voglio, sì, ma non mi va, va

Mamma mia che rabbia

La porta che fa bam bam

Solita bagarre

E poi ci sale sale su

Quest’aria di mare

Un po’ ti odio un po’ I love you

Ma che c’è di male

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà

Mi hanno detto

E mi piace

Che in un letto

Poi si fa la pace

(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci

Sono come le ciliegie

Non hai fame

Sì però, sì però ti viene

E poi si cade cade giù

Come quando piove

Un po’ ti odio un po’ I love you

Non ci vuol un Nobel

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà

Altro che chiacchiere

Spegni tutto in questa notte di paillettes

Eccomi qua

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà.