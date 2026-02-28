sanremo-2026,-elettra-lamborghini-fuori-dalla-top-10:-“me-la-meritavo”

(Adnkronos) –

“La top 10 me la meritavo, lo dico sinceramente”. Elettra Lamborghini non nasconde l’amarezza dopo la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, andata in onda ieri venerdì 27 febbraio.

La cantante ha scelto di esibirsi insieme alle Las Ketchup sulle note della celebre hit generazionale ‘Asereje’. È stato il primo duetto della serata cover e ha scatenato tutta la platea.

Fasciate da abiti ispirati gli Anni Cinquanta, le quattro artiste hanno trasformato il palco dell’Ariston in una disco anni Duemila. Un’esibizione coinvolgente che, secondo la cantante, avrebbe meritato un posto tra le prime dieci.

In un altro sfogo condiviso su X la cantante ha riposto a un utente che rivendicava per Elettra una posizione più alta, anche per chi ce l’ha nel Fantasanremo “perché sta regalando gioie”: “Ma veramente raga sto pure a fa tutto il fantasanremo che delusione”, ha scritto la cantante.