Sanremo 2026, Joan Thiele chi è: la cover con Nayt

(Adnkronos) –

Joan Thiele tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreta il brano ‘La canzone dell’amore perduto’ di Fabrizio De André, con Nayt, in gara al Festival con il brano ‘Prima che’.

Il palco dell’Ariston non è nuovo per Joan Thiele, l’artista ha partecipato come concorrente big lo scorso anno con il brano ‘Eco’.

Alessandra Joan Thiele, in arte Joan Thiele, è nata a Desenzano del Garda il 21 settembre del 1991. Cantautrice e produttrice discografica italiana poliedrica di origini italiane, svizzere e colombiane. La sua musica è un mix di influenze di culture e luoghi: Colombia, Caraibi, Canada e Inghilterra.

La sua carriera musicale ha inizio a Londra, dove nel 2016 muove i primi passi nella musica e comincia a farsi conoscere ai più attraverso il suo primo EP omonimo ‘Joan Thiele’ con i singoli ‘Save Me’ e ‘Taxi Driver’. Nel 2018 pubblica il suo album d’esordio, ‘Tango’. Nel frattempo, collabora con Myss Keta, Elodie e con il rapper Nitro. Nel 2020 pubblica il suo primo EP in italiano, ‘Operazione Oro’ che mescola pop, R&B e suggestioni cinematografiche che ricordano le colonne sonore del cinema italiano anni 60-70.

Il 6 dicembre esce, su tutte le piattaforme digitali, ‘Veleno’, il nuovo singolo che anticipa il suo percorso al Festival di Sanremo 2025.

Nel 2023 ha vinto il premio David di Donatello alla migliore canzone originale per ‘Proiettili (ti mangio il cuore)’, brano della colonna sonora del film, Ti mangio il cuore, presentato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Joan Thiele ed Elodie sono molte amiche, le due colleghe hanno collaborato per il brano ‘Proiettili’, contenuto nel film “Ti mangio il cuore”, in cui Elodie è protagonista. Nel 2026 è apparsa nel film Franco Battiato – Il lungo viaggio di Renato De Maria e, in occasione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, si è esibita all’Arena di Verona nel brano Il mondo di Jimmy Fontana insieme a Roberto Bolle

Ricordi, sbocciavan le viole

con le nostre parole

“Non ci lasceremo mai, mai e poi mai”,

Vorrei dirti ora le stesse cose

ma come fan presto, amore, ad appassire le rose

così per noi

L’amore che strappa i capelli è perduto ormai,

non resta che qualche svogliata carezza, e un po’ di tenerezza

E quando ti troverai in mano

quei fiori appassiti al sole

di un aprile ormai lontano,

li rimpiangerai

Ma sarà la prima che incontri per strada

che tu coprirai d’oro per un bacio mai dato,

per un amore nuovo.

E sarà la prima che incontri per strada

che tu coprirai d’oro per un bacio mai dato,

per un amore nuovo.