sabato, 28 Febbraio , 26

Sanremo 2026, Nino Frassica torna come co-conduttore per il gran finale
Sanremo 2026, Nino Frassica torna come co-conduttore per il gran finale

(Adnkronos) –
Nino Frassica è il co-conduttore di oggi, sabato 28 febbraio, della serata finale del Festival di Sanremo 2026. L’attore, che era già stato all’Ariston l’anno scorso, sarà al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini.  

Il comico sarà al fianco di Carlo Conti nei due appuntamenti di ‘Sanremo Top’ in programma il 7 e 14 marzo su Rai1. E la sua presenza sul palco dell’Ariston questa sera – a quanto ha appreso l’Adnkronos – servirà proprio a lanciare questi due appuntamenti. 

Nino Frassica nasce a Messina nel 1950. Dopo gli anni trascorsi in Sicilia con la famiglia, si trasferisce a Milano dove intraprende un percorso che lo porterà a diventare uno dei volti più apprezzati della televisione e della comicità italiana.  

Il debutto nel mondo dello spettacolo risale al 1980, con il film FF.SS. di Renzo Arbore. Cinque anni dopo Arbore lo chiama a partecipare al programma di Rai 2 Quelli della notte, e nel 1987 prende parte a Indietro tutta!. Negli anni ’80 e ’90 Frassica appare in diversi varietà e show Rai. Nel 2008, 2010 e 2013 è ospite di Carlo Conti in I migliori anni, programma. 

Dal 2015 fa parte di Che fuori tempo che fa, spin-off di Che tempo che fa di Fabio Fazio, affiancando il conduttore anche alla guida del programma principale nel 2017.  

Frassica è anche attore cinematografico e televisivo: dal 1999 interpreta il maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini nella fiction Don Matteo. Nel 2010 ottiene un ruolo minore in The Tourist, con Johnny Depp. Nel 2016 è fra i protagonisti della docuserie La mafia uccide solo d’estate, dove interpreta Fra Giacinto, un prete colluso con la mafia. 

Nel 2023 partecipa come concorrente a Il Cantante Mascherato sotto la maschera del Ciuchino e recita nel film L’estate più calda, diretto da Matteo Pilati.Nel 2024 torna a condurre Striscia la notizia dopo 19 anni, affiancando per alcune settimane Michelle Hunziker. E nel 2025 ha co-condotto il Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti.  

Nino Frassica nel 1985 ha sposato l’attrice Daniela Conti. La loro storia, però, si è conclusa nel 1993. Nel 2018 si lega a Barbara Exignotis. La sua seconda moglie è mamma di Valentina Lubrano, che Frassica considera come sua figlia. 

