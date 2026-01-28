Sanremo 2026, Paradiso con gli Stadio e Luchè con Grignani: prime voci su cover e duetti

(Adnkronos) – In attesa dell’annuncio ufficiale di Carlo Conti, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, cominciano a circolare le prime voci sui duetti della serata cover di Sanremo 2026, in programma venerdì 27 febbraio al Teatro Ariston.

Da regolamento, la serata prevede l’interpretazione-esecuzione, da parte di ognuno dei 30 artisti in gara, di una cover scelta tra le canzoni italiane o internazionali e pubblicate entro il 31 dicembre 2025, insieme a un artista ospite. Le performance saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. L’artista più votato sarà dichiarato vincitore della serata delle cover. Come già l’anno scorso, Carlo Conti ha lasciato aperta la possibilità che i Big in gara possano duettare anche tra loro. Ma per adesso sarebbe un’opzione ipotizzata da pochi.

A quanto apprende l’Adnkronos, Patty Pravo dovrebbe proporre un omaggio a Ornella Vanoni sulle note di ‘Ti lascio una canzone’, accompagnata da una coreografia spettacolare. Enrico Nigiotti dovrebbe essere affiancato da Alfa. Mentre Tommaso Paradiso avrebbe scelto gli Stadio. Maria Antonietta & Colombre si presenterebbero con Brunori. Lda & Aka 7even con Tullio De Piscopo (probabilmente con ‘Andamento lento’).

Un’altra sorpresa potrebbe essere quella di Luchè affiancato da Gianluca Grignani. Mentre per Elettra Lamborghini si vocifera addirittura di un ospite internazionale. Molte collaborazioni sarebbero ancora da chiudere e Carlo Conti avrebbe nelle ultime ore sollecitato gli artisti e i management, per arrivare ad un annuncio in tempi brevi. Al momento ci sono anche artisti contesi da più big: è il caso dei The Kolors, che sarebbero stati richiesti su più fronti, in primis da Sal Da Vinci (che era stato loro ospite l’anno scorso per cantare ‘Rossetto e Caffè) e da Raf.

Le voci raccolte dall’Adnkronos si aggiungono così a quelle già svelate dal vodcast ‘Pezzi’ e cioè: Eddie Brock con Fabrizio Moro per interpretare il brano che quest’ultimo presentò a Sanremo 2007 ‘Portami via’; Dargen D’Amico con i Ricchi e Poveri sulle note di ‘Sarà perché ti amo’; Fedez e Marco Masini, che potrebbero esibirsi insieme a Chiello reinterpretando ‘Meravigliosa Creatura’ di Gianna Nannini. Quest’ultimo sarebbe al momento l’unico duetto tra Big in gara su cui si sarebbe trovato un accordo tra gli artisti.

Intanto, viene confermata in ambienti musicali, anche la voce di un duetto tra Ditonellapiaga e TonyPitony, caldeggiato ieri da Fiorello: “Se io fossi un cantante in gara a Sanremo, ti chiamerei per il duetto nella serata delle cover”, aveva detto ieri lo showman intervistando a ‘La Pennicanza’ l’artista siracusano dall’identità misteriosa.