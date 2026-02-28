sabato, 28 Febbraio , 26

Sanremo 2026, Raf dedica ‘Ora e per sempre’ alla moglie Gabriella: “La mia ispirazione”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Raf dedica ‘Ora e per sempre’ alla moglie Gabriella: “La mia ispirazione”

È stata una vera e propria dichiarazione d’amore quella di Raf sul palco del Festival di Sanremo 2026. Il cantante in gara alla kermesse canora con il brano ‘Ora e per sempre’ ha interpretato la canzone con lo sguardo fisso in platea, rivolto alla moglie Gabriella Labate.  

“Stringimi forte quando il sole sorgerà, insieme ci troverà ci troverà”, canta Raf, in uno dei passaggi più intensi della canzone che è una vera e propria dedica d’amore per la moglie. La telecamere hanno inquadrato più volte Labate con gli occhi lucidi e visibilmente emozionata. Ancora più emozionato l’artista che al termine dell’esibizione ha voluto ringraziarla pubblicamente: “È stata la mia ispirazione per questo brano”. 

Lo spunto del pezzo, aveva raccontato Raf a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, è stato un bigliettino scritto a macchina che conteneva la promessa di matrimonio fatta alla moglie: “Quando ci siamo sposati a Cuba nel 1996, l’officiante aveva scritto il corrispettivo spagnolo della formula ‘Finché morte non vi separi’, ma io l’ho riscritto con le mie parole ‘Ora e per sempre’. 

