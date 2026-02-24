martedì, 24 Febbraio , 26

Sanremo 2026, Elettra Lamborghini chi è: esordi, l’amore con Afrojack, curiosità

(Adnkronos) - Elettra Lamborghini è una dei 30...

Sanremo 2026, Tommaso Paradiso chi è: esordi, rottura con i ‘The giornalisti’, dietrofront sul Festival

(Adnkronos) - Tommaso Paradiso è uno dei 30...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 24 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Sanremo 2026, Gianna Pratesi chi è: la centenaria ospite oggi

(Adnkronos) - Gianna Pratesi è l'ospite speciale voluta...
Sanremo 2026, Top & Flop della prima serata
Sanremo 2026, Top & Flop della prima serata

(Adnkronos) – La prima serata di Sanremo 2025 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata. 

 

La prima uscita di Laura Pausini è con un vestito a clessidra superfasciante tutto nero, in sintonia con i capelli corvini e in contrasto con la pelle chiarissima. Il pensiero vola a Morticia Addams ma appena la telecamera la inquadra insieme all’abbronzatissimo Carlo Conti prevale l’effetto biscotto Ringo (speriamo che il funzionario alla riconoscibilità dei marchi non si arrabbi). 

 

Al quarto brano su trenta, in sala stampa si diffonde la voce che Al Bano abbia presentato ricorso al Tar della Liguria per essere riammesso. ‘Che fastidio!’ tuona dal backstage Ditonellapiaga, che ha cantato in apertura di serata il suo wannabe ‘Nuntereggae più’.  

 

 

  

 

 

