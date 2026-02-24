sanremo-2026,-top-&-flop-della-prima-serata

(Adnkronos) – La prima serata di Sanremo 2025 tra alti e bassi. I momenti top e flop all’Ariston. Al Festival, si sa, si può entrare Papi e uscire cardinali. Nelle infinite serate del festival ci sono picchi e picchiati, suoni e suonati. Una rassegna di alti e bassi, di esaltazioni e delusioni redatta in diretta durante la serata.

La prima uscita di Laura Pausini è con un vestito a clessidra superfasciante tutto nero, in sintonia con i capelli corvini e in contrasto con la pelle chiarissima. Il pensiero vola a Morticia Addams ma appena la telecamera la inquadra insieme all’abbronzatissimo Carlo Conti prevale l’effetto biscotto Ringo (speriamo che il funzionario alla riconoscibilità dei marchi non si arrabbi).

Al quarto brano su trenta, in sala stampa si diffonde la voce che Al Bano abbia presentato ricorso al Tar della Liguria per essere riammesso. ‘Che fastidio!’ tuona dal backstage Ditonellapiaga, che ha cantato in apertura di serata il suo wannabe ‘Nuntereggae più’.