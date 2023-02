Sanremo, a Studionews ospiti d’onore Ariete e Cugini di campagna

Mercoledì 8 febbraio dalle ore 15.30

Milano, 8 feb. (askanews) – Doppio colpo! Gli ospiti di questo pomeriggio a StudioNews-Speciale Sanremo: in diretta streaming dalle 15.00 alle 16.00, commenteremo la prima serata del Festival in compagnia dei nostri ospiti in presenza e in collegamento. La seconda parte si aprirà con due artisti che ieri sera hanno calcato il palco di Sanremo: alle 15.35 circa in collegamento la cantautrice più amata dalla Generazione Z, Ariete dal Sanremo Van, debuttante al festival con il brano “Mare di Guai”. Dagli studi televisivi di CasaSanremo, in diretta con noi alle 15.50 circa avremo i Cugini di Campagna: Nick, Tiziano, Silvano e Ivano che si sottoporranno alle domande dei conduttori e degli ospiti, ripercorrendo le emozioni del loro debutto assoluto in gara al Festival di Sanremo con la canzone “Lettera 22”, scritta da La Rappresentante di Lista e dal direttore d’orchestra Fabio Gargiulo. E se è vero che i Cugini di Campagna hanno spesso dettato le tendenze, non avranno certamente alcun timore a sottoporsi al giudizio del nostro temutissimo Stylometro. StudioNews – Speciale Sanremo va in onda alle 15 in streaming su CasaSanremoTv, AskaNews.it e StudioNewsTv. Conducono Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi con la partecipazione di Patrizia Landini (direttrice ViaVaiTv) e l’editoriale di Gianni Todini (direttore AskaNews) Inviata sul campo Serena Sartini e l’incursore Alberto Nano.

continua a leggere sul sito di riferimento