Sanremo al gran finale, chi vincerà? Se ne parla a StudioNews

Speciale Sanremo alle 13.30 di sabato 15 febbraio

Sanremo, 14 feb. (askanews) – Si chiude sabato 15 gennaio alle 13.30 la quarta edizione di StudioNews-Speciale Sanremo, salotto giornalistico realizzato in collaborazione con l’agenzia stampa Askanews dedicato alla settantacinquesima edizione del Festival della Canzone Italiana che lo stesso giorno eleggerà il successore di Angelina Mango, alla vittoria l’anno scorso con “La Noia”. La puntata di oggi si è aperta con il collegamento in diretta del Ministro del Turismo Daniela Santanchè che, durante l’intervista rilasciata alla giornalista Patrizia Barsotti, ha sottolineato l’importanza del Festival di Sanremo anche dal punto di vista turistico: “il Festival di Sanremo non è solo musica, ma un volano per il turismo, generando un impatto economico di oltre 184 Mln, con una copertura mediatica di 95,5 Mln ed una presenza turistica durante il Festival di oltre 35.000 presenze”. La padrona di casa, Patrizia Barsotti e i suoi tanti ospiti – inclusa Numa Palmer cantante, produttrice discografica e opinionista televisiva, presenza fissa delle sei puntate di StudioNews-Speciale Sanremo – si lasceranno negli ultimi pronostici. Una “schedina musicale” a cui potranno partecipare anche gli spettatori da casa tramite social. Ospite musicale Amara al secolo Erica Mineo, che questa sera sul palco dell’Ariston duetterà con Simone Cristicchi, suo partner anche nella vita. L’autrice del brano “Quando sarai piccola”, in questa occasione ha presentato anche il suo libro “La certezza di essere viva”. StudioNews-Speciale Sanremo torna in onda, per l’ultima puntata di questa edizione, sabato 15 febbraio alle 13.30 su Studionews.tv, Askanews.it e Casa SanremoTv. Per i nostri connazionali all’estero, l’appuntamento è invece su CiaoUsa.Tv Nel corso di questa puntata hanno partecipato: Antonella Rizzato, Paolo Curridori, Matteo Bompani, Silvia Salemi, Giovanni Terzi, Rachele Decata, Francesca Lovatelli Caetani, Alma Manera, Abba The Best. In collegamento, durante la puntata: la cantante e conduttrice radiofonica Alma Manera e il chirurgo plastico Leonardo Corsaro. Quest’anno StudioNews-Speciale Sanremo ha dato inoltre la possibilità di esibirsi dal vivo al Palafiori a molteplici artisti emergenti, con l’auspicio che questo battesimo festivaliero possa presto portarli sul palco dell’Ariston a gareggiare tra i grandi. Il racconto del Festival continua anche sui social StudioNews.