Sanremo al via: messaggio del Papa, pace, show e tante emozioni

Un festival senza polemiche e normalizzato con la musica al centro

Sanremo, 12 feb. (askanews) – Tante sorprese, colpi di scena, commozione ed emozioni. Ma un unico messaggio fa da filo conduttore alla prima serata del Festival di Sanremo: la musica strumento di pace. Lo dice Papa Francesco, e questo è il primo ‘colpo’ di Carlo Conti che torna sul palco dell’Ariston dopo tre edizioni (l’ultima nel 2017).Ed è anche la storica, prima volta che un Papa si connette in video direttamente con il Festival per trasmettere un messaggio a lui particolarmente caro: il grido di pace in una terra martoriata, quella in Medio Oriente. Il messaggio di Papa Francesco si concretizza sul palco dell’Ariston grazie alle voci di Noa e Mira Awad, artiste israeliana e palestinese, che hanno emozionato il pubblico in una commovente interpretazione di “Imagine”. “Speriamo di tornare tra un anno per festeggiare un vero accordo di pace”, dicono le due cantanti. Poi ancora colpi di scena con il travolgente Jovanotti il campione olimpico Gianmarco Tamberi, ma a commuovere è in apertura l’omaggio al grande compositore Ezio Bosso, scomparso il 14 maggio 2020, con la sua frase “Ricordatevi una cosa, la vita come la musica si può fare solo insieme”. Un festival che scorre velocemente con una scaletta serrata con poco spazio ai fronzoli, un festival senza polemiche e normalizzato con la musica al centro. E gli ascolti volano con il 65,3% di share in total audience. Stasera si ricomincia.