mercoledì, 25 Febbraio , 26

Sanremo, Tiziano Ferro a Laura Pausini: “Il prossimo anno io e te insieme”

(Adnkronos) - Tiziano Ferro potrebbe partecipare per la...

Sanremo, Dargen effetto parquet e Arisa divina: le pagelle ai look della prima serata

(Adnkronos) - C’è chi opta per l'eleganza autorevole...

Sanremo, ecco la Top 5 della prima serata per Sala Stampa, Tv e Web

(Adnkronos) - Carlo Conti ha svelato le prime...

Sanremo, problemi tecnici per Tredici Pietro: “Ho parlato al vuoto”

(Adnkronos) - Piccolo problema tecnico per Tredici Pietro...
HomeAttualitàSanremo al via ricordando Baudo, con i Sandokan, Tiziano Ferro e 30...
sanremo-al-via-ricordando-baudo,-con-i-sandokan,-tiziano-ferro-e-30-big
Sanremo al via ricordando Baudo, con i Sandokan, Tiziano Ferro e 30 big
Attualità

Sanremo al via ricordando Baudo, con i Sandokan, Tiziano Ferro e 30 big

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Il festival “baudiano” non poteva che iniziare nel segno (e con la voce) di Pippo Baudo. Sulle note del famoso jingle “Perché Sanremo è Sanremo” e con l’annuncio “Benvenuti al Festival della canzone italiana” di Baudo, si è aperta la 76esima edizione del Festival, l’ultimo – almeno per ora – targato Carlo Conti. L’Ariston accompagna il momento con i cori “Pippo, Pippo”. È standing ovation per lo storico conduttore – 13 edizioni della kermesse sanremese – scomparso lo scorso agosto.

Una serata ritmata nonostante la lunghezza tecnica per tutti i 30 big in gara. La musica protagonista: alla fine la giuria della sala stampa, tv e web ha decretato le cinque migliori canzoni. Nella cinquina – senza ordine di preferenza – vanno Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez e Masini.

La serata è iniziata con qualche intoppo. Al Tg1, il disturbatore Gabriele Paolini interrompe un servizio politico urlando “Carlo Conti è bisessuale”. Il conduttore e direttore artistico poi coglie l’occasione e ribatte: “Volevo dire che il mio tipo è Laura Pausini e non Can Yaman, dato che c’è stato un infiltrato poco fa da quelle parti”…. Una serata con qualche gaffe. In primis la grafica per gli 80 anni della Repubblica italiana – ribattezzata ‘Repupplica’. Ed ancora: Dargen D’Amico che entra in Teatro prima di essere chiamato (con annessa risata del pubblico), Tommaso Paradiso che scivola sulle scale dell’Ariston, o Laura Pausini, co-conduttrice per tutte le serate, che “scivola” su una frase: “Me lo avete messo in mano”, ha detto, riferendosi al microfono, chiedendo scusa poi alla mamma: “Finora sono stata brava”. Gaffe anche di Carlo Conti che lanciando il collegamento con Piazza Colombo, dove c’è il Suzuki Stage, ha sbagliato il titolo del brano di Gaia, invece che “Chiamo io chiami tu”, ha detto “Chiamo io chiama lui”. Problemi tecnici, poi, con l’esibizione di Tredici Pietro, con il microfono che non funzionava.

Supera la prova invece Can Yaman che fa cantare Pausini in turco, e incontra il ‘vero’ Sandokan, Kabir Bedi. Un incontro culminato in un abbraccio finale. “Congratulazioni per il successo del tuo Sandokan, sono felice per te, hai recitato molto bene”, ha detto Kabir Bedi al modello e attore turco. E si è anche complimentato con Conti per quello che ha fatto alla tv italiana. “In un momento in cui ci sono le guerre è importante vedere questi gesti d’amore” ha detto poi Laura Pausini, riferendosi alla mano baciata da Yaman a Bedi, in segno di rispetto.

Ma lo spazio è stato dominato dalla musica: si riparte “da dove eravamo rimasti”, ha detto Carlo Conti, lanciando Olly che si è esibito per primo sul palco con il brano “Balorda nostalgia”. La gara viene aperta da Ditonellapiaga, lanciatissima e agguerritissima anche sul Fantasanremo, che per la prima volta diventa ‘live’ con punteggi rilasciati in tempo reale a seconda dei bonus e delle penalità.

Le lacrime di Serena Brancale, Ermal Meta che omaggia le bambine di Gaza, la dedica d’amore di Raf alla moglie, le “tempeste della vita” di Fedez e Masini, Arisa in versione Disney e Sal Da Vinci che ha fatto ballare l’Ariston intero. Standing ovation per Tiziano Ferro che ha interpretato un medley dei vecchi successi fino al nuovo singolo “Sono un grande”. E Max Pezzali ha fatto scatenare con le sue hit in collegamento dalla Costa. Tra gli omaggi anche quello a Peppe Vessicchio, a Ornella Vanoni, a Maurizio Costanzo.

Dopo l’esibizione di Ermal Meta, dal titolo “Stella Stellina”, dedicato a una bambina palestinese morta durante la guerra, il messaggio di attualità che arriva da Carlo Conti (commosso): “I fiori siano per fare festa e non sulle tombe dei bambini, che non c’entrano niente”. Il cantante si è esibito con il nome “Amal” scritto sul colletto della camicia e ogni sera, ha detto, avrà un nome diverso, per ricordare le tante vittime innocenti.

Domani saranno in gara 15 big e i giovani si sfideranno nella semifinale. Grande attesa per Achille Lauro, coconduttore insieme a Laura Pausini, e tante risate con Lillo. Ci saranno anche tre olimpioniche di Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana, Lisa Vittozzi.

(Di Serena Sartini)

Previous article
La prima serata del Festival di Sanremo 2026
Next article
Sanremo, ecco la Top 5 della prima serata per Sala Stampa, Tv e Web

POST RECENTI

Attualità

La prima serata del Festival di Sanremo 2026

Sanremo, 24 feb. (askanews) – Prima serata del Festival di Sanremo 2026, un Festival, condotto da Carlo Conti e Laura Pausini, definito "baudiano", nel segno...
Attualità

Royal Caribbean: 28 esperienze culinarie sulla Legend of the seas

Milano, 25 feb. (askanews) – Royal Caribbean ha diffuso nuovi dettagli sull’offerta culinaria della Legend of the Seas, in arrivo a luglio 2026. La nave...
Attualità

Sanremo, Pausini “farfalla”. Scherza su Carlos Cuentas e prima gaffe

Sanremo, 24 feb. (askanews) – Cambio d’abito per Laura Pausini, in grigio ghiaccio, tutto ricamato e senza spalline, con sopra mantello trasparente pieno di lustrini,...
Attualità

FederBio, Legambiente e Slow Food: meno chimica e più agroecologia

Milano, 24 feb. (askanews) – Agroecologia, riduzione dell’uso della chimica di sintesi, tutela della biodiversità, diritti dei lavoratori e contrasto agli sprechi. In occasione di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.