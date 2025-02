Sanremo, Alex Wyse: un brano dedicato a mia nonna

Intervista a StudioNews condotto da Patrizia Barsotti

Sanremo, 15 feb. (askanews) – Volto di punta del daytime di RaiUno con “Storie Italiane”, Eleonora Daniele ha aperto questo pomeriggio l’ultima puntata di StudioNews-Speciale Sanremo commentando la serata delle Cover, che conferma lo straordinario successo di pubblico del quarto Festival targato Carlo Conti: “È stata una serata divertente ed emozionante. Personalmente il mio picco emotivo l’ho avuto quando Marcella Bella è scesa in platea per salutare suo fratello Gianni. Insieme hanno scritto pagine di musica che hanno fatto la storia del nostro Paese, anche all’estero”. Instancabilmente attenta alle tematiche sociali più urgenti, dal bullismo al disagio giovanile passando per le questioni di genere, Eleonora Daniele, il prossimo 26 febbraio presso la sede del Parlamento Europeo in Roma, sarà testimonial di un momento di riflessione programmatica in seno alla Giornata Europea contro le Molestie.

Alle donne, alla storia delle loro conquiste (dagli Anni Sessanta ad oggi) è dedicato anche l’ultimo saggio di Marzia Roncacci, giornalista e conduttrice di Tg2 Italia Europa: “L’invidia del pene”, racconta, “è un libro per tutti ma ricorda soprattutto alle donne, in particolar modo alle più giovani, che non ha senso maschilizzarsi per sentirsi più forti e credibili”.

A bilancio del Festival di Sanremo 2025, Roncacci promuove la direzione artistica di Carlo Conti che, dice, “attraverso le sue scelte musicali, ha saputo fotografare ciò che il nostro Paese è in questo momento, nel bene e nel male”.

Conti, che ha riportato sul palco dell’Ariston, come da tradizione propriamente baudiana, le Nuove Proposte, in un circuito di gara autonomo e parallelo ai destini dei Big. A StudioNews-Speciale Sanremo questo pomeriggio ci ha raggiunti anche Alex Wyse, secondo tra i Giovani, dietro ad Andrea Settembre, con “Rockstar”: “È un brano che ci invita a tirare fuori ciò che teniamo nascosto. La frase ‘solo quando cresciamo diventiamo piccoli?’ mi fa pensare a mia nonna, all’ultimo periodo con lei”.

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2025, in attesa dell’arrivo di Antonello Venditti che nel corso della Finalissima di questa sera riceverà il Premio alla Carriera, l’ex campionessa Carolina Kostner, sul palco mercoledì scorso per lanciare le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. E a proposito di sport torna, su Rai Italia e on-demand su Raiplay dal 22 febbraio, “Linea Azzurri”, il programma ideato da Angelo Maietta che racconta le storie di entusiasmo e sacrificio dei nostri atleti animati dal fuoco della fiamma olimpica. In studio con la conduttrice Patrizia Barsotti, Maietta è lapidario sulla sentenza Wada che ha portato alla squalifica per tre mesi di Jannik Sinner per il caso clostelbol: “Una vergogna giudiziaria. Un successo enorme come quello di Sinner, innesca luci e ombre. E, di solito, chi sta in ombra vorrebbe far di tutto per spegnerti”.

Antonomasia della regia televisiva, per l’ultima puntata della quarta edizione non poteva mancare un grande amico di StudioNews – Speciale Sanremo, Duccio Forzano, in teatro con “Come Rocky Balboa”, dal suo libro omonimo del 2016: “Con un po’ di presunzione ho fatto questo salto dal dietro le telecamere al palcoscenico”, sorride, “è un’esperienza divertente, terapeutica e certamente anche stimolante perché il pubblico, non essendo abituato a vederti in una certa veste, si aspetta qualcosa, ti sfida”.

Momento pronostici, infine, affidato a Roberta Ammendola (RaiNews24) che punta su Lucio Corsi come la vera sorpresa di questo Festival. Un Festival definito da più parti come del ritorno alla tradizione e che StudioNews è stato felice di potervi raccontare grazie alle partnership con AskaNews, Casa Sanremo e CiaoUsaTv. Patrizia Barsotti, Numa Palmer, autori, inviati e tecnici vi danno appuntamento alla prossima edizione.