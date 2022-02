ROMA – “Amadeus non lo voglio ringraziare, vorrei fargli un peana, perché veramente ha condotto in maniera magistrale sia la parte artistica che di conduzione”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, durante la conferenza stampa finale del 72esimo Festival di Sanremo. E quindi? “Squadra che vince non si cambia. Sarebbe pazzesco non partire dall’idea di un quarto suo Festival”, ha dichiarato senza mezzi termini il dirigente.

LEGGI ANCHE: Sanremo, vincono Mahmood e Blanco. Elisa seconda, terzo Morandi. Ascolti alle stelle, le foto della finale

D’altra parte, i dati odierni sugli ascolti della finalissima della kermesse fanno sorridere i vertici dell’azienda di viale Mazzini e confermano il grande successo di un’edizione che ha conquistato il pubblico da casa. Inevitabile, però, pensare già al futuro. “È ancora troppo presto per dire qualcosa, ne parleremo e si dovrà partire dalla volontà di Amadeus”, ha sottolineato Fuortes.

AMADEUS: “SONO ONORATO, NE PARLEREMO”

Dal canto suo, il conduttore e direttore artistico delle ultime tre edizioni del Festival non glissa e alla fatidica domanda su un suo possibile Sanremo 2023 risponde: “Sono onorato della proposta dell’amministratore delegato ma dobbiamo ragionare a menti riposate. Fare Sanremo è un lavoro molto lungo. Bisogna prendere le cose in maniera molto seria ma avremo modo di vederci, chiacchierare serenamente e parlare di Sanremo ma anche di altri progetti, visto che la Rai è casa mia”. A partire dall’appuntamento con ‘Affari tuoi formato famiglia’, da sabato 19 febbraio in prima serata sulla rete ammiraglia.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Sanremo, Amadeus fa poker? L’ad della Rai: “Pazzesco non partire da quest’idea” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento