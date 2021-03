ROMA – Dopo due anni come direttore artistico del Festival di Sanremo, Amadeus saluta la kermesse e annuncia che non sarà direttore artistico nel 2022: “Ho vissuto due Sanremo storici, per diversi motivi. Per me il festival è un evento, un progetto non un programma televisivo, parte da un’idea. Per questo non ci sarà un terzo consecutivo. Io e Fiorello ce lo eravamo detti da tempo”.

Il conduttore non esclude, però, un ritorno: “Se un giorno la Rai vorrà affidarci di nuovo il Festival, anche quando avremo 70 anni, sarà una grande gioia ma il terzo festival consecutivo non ci sarà- ha spiegato- non vedo l’ora di tornare ai miei giochi, ai miei quiz e alla mia normalita’”. E sui rumors che vedono Alessandro Cattelan come erede, la Rai risponde: “Con lui non abbiamo mai parlato di Sanremo”.

L’articolo Sanremo, Amadeus saluta: “No al terzo Festival consecutivo”. Cattelan l’erede? proviene da Ragionieri e previdenza.

