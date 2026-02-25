mercoledì, 25 Febbraio , 26
Sanremo, anche il topo giornalista Geronimo Stilton segue il Festival
Sanremo, anche il topo giornalista Geronimo Stilton segue il Festival

Porta sorrisi e felicità insieme alla creatrice Elisabetta Dami

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Sanremo non solo città della musica, ma anche la “città” dell’informazione che in occasione del Festival della canzone torna a popolarsi di giornalisti, fotografi e operatori dell’informazione radio, tv e web. Al 76° Festival di Sanremo sono 1492 le persone accreditate tra la Sala Stampa dell’Ariston Roof e la Sala “Lucio Dalla” al Palafiori, ma c’è anche in giornalista speciale: Geronimo Stilton.Elisabetta Dami, creatrice del topo giornalista, ha incontrato gli studenti delle scuole della città dei fiori e insieme a suo “figlio”, letterariamente parlando, ha girato per le strade di Sanremo portando allegria, sorrisi e felicità.

