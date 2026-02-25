sanremo,-arisa:-mondo-privilegia-il-maschile,-ma-le-cose-cambieranno

L’artista in Top5 dopo la prima serata sul sentimento di “sorellanza”

Sanremo, 25 feb. (askanews) – “Mi piacerebbe tantissimo che ci fossero più donne e mi incuriosisce il fatto che ce ne siano sempre meno. Ma non ho ascoltato le canzoni presentate. Certamente siamo in un mondo che privilegia il maschile, le cose cambieranno, io me lo sento”. Così Arisa durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo.”Sono una grande sostenitrice della possibilità che in futuro le cose possano migliorare. Penso che siamo in cammino verso il cambiamento e l’affermazione”, ha aggiunto l’artista che nella prima serata è entrata in Top5, tra le canzoni più votate dalla sala stampa.”Dobbiamo essere forti e dalla nostra parte – ha sottolineato – questa cosa si deve instaurare veramente e non deve essere solo chiacchiere. Io vedo sempre di più la complicità. In questo ultimo anni vedo sempre più la complicità e la voglia di starci vicine fra di noi. E dobbiamo crederci e portare avanti con purezza e verità questo sentimento di sorellanza”, ha concluso Arisa.