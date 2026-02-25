mercoledì, 25 Febbraio , 26

Omicidio Sharon Verzeni, Sangare condannato all’ergastolo

(Adnkronos) - La Corte d'Assise di Bergamo, presieduta...

Roma, carta d’identità elettronica: nuovo open day 28 febbraio e 1° marzo

(Adnkronos) - Gli Open Day dedicati alla Carta...

Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: “Ho deciso io, non c’era alchimia”

(Adnkronos) - Chiello chiude il caso Morgan. "Lui...

Sanremo, Selvaggia Lucarelli ‘boccia’ Can Yaman: “Maschio muscoloso e poi?”

(Adnkronos) - Selvaggia Lucarelli 'boccia' Can Yaman. La...
HomeVideo NewsSanremo, Arisa: Mondo privilegia il maschile, ma le cose cambieranno
sanremo,-arisa:-mondo-privilegia-il-maschile,-ma-le-cose-cambieranno
Sanremo, Arisa: Mondo privilegia il maschile, ma le cose cambieranno
Video News

Sanremo, Arisa: Mondo privilegia il maschile, ma le cose cambieranno

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

L’artista in Top5 dopo la prima serata sul sentimento di “sorellanza”

Sanremo, 25 feb. (askanews) – “Mi piacerebbe tantissimo che ci fossero più donne e mi incuriosisce il fatto che ce ne siano sempre meno. Ma non ho ascoltato le canzoni presentate. Certamente siamo in un mondo che privilegia il maschile, le cose cambieranno, io me lo sento”. Così Arisa durante la conferenza stampa al Festival di Sanremo.”Sono una grande sostenitrice della possibilità che in futuro le cose possano migliorare. Penso che siamo in cammino verso il cambiamento e l’affermazione”, ha aggiunto l’artista che nella prima serata è entrata in Top5, tra le canzoni più votate dalla sala stampa.”Dobbiamo essere forti e dalla nostra parte – ha sottolineato – questa cosa si deve instaurare veramente e non deve essere solo chiacchiere. Io vedo sempre di più la complicità. In questo ultimo anni vedo sempre più la complicità e la voglia di starci vicine fra di noi. E dobbiamo crederci e portare avanti con purezza e verità questo sentimento di sorellanza”, ha concluso Arisa.

Previous article
Sanremo, J-Ax “politico”: governo non conta… decidono Usa e finanza
Next article
Bollette, Barabotti: risparmi miliardari per famiglie e imprese

POST RECENTI

Video News

Sanremo, Bambole di Pezza, video virale di un attacco sul femminismo

"Noi vogliamo parità ovunque, non solo in casa"Sanremo, 25 feb. (askanews) - Sta facendo rapidamente il giro dei social un video che ritrae Le Bambole...
Video News

La connessione allunga la vita, l’evoluzione dello spot Tim

Lanciato a Sanremo, tra progetti musica-IA e sostenibilitàSanremo, 25 feb. (askanews) - All'apparenza un revival: Massimo Lopez e lo spot anni '90 della "telefonata che...
Video News

Accresce, costruire una comunità educante a Cagliari

Rafforzare legame scuola, famiglia e territorioRoma, 25 feb. (askanews) - Il progetto Accresce, attivo nel quartiere Marina di Cagliari, ha l'obiettivo di creare una comunità...
Video News

Sanremo, Eddie Brock in campo col suo team per una sfida a calcetto

Come quando ha scoperto di essere tra i Big del FestivalSanremo, 25 feb. (askanews) - Dal palco al rettangolo di gioco, Eddie Brock dopo aver...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.