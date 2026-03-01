domenica, 1 Marzo , 26
HomeVideo NewsSanremo, Arisa quarta al festival: è la mia casa, la mia identità...
sanremo,-arisa-quarta-al-festival:-e-la-mia-casa,-la-mia-identita-artistica
Sanremo, Arisa quarta al festival: è la mia casa, la mia identità artistica
Video News

Sanremo, Arisa quarta al festival: è la mia casa, la mia identità artistica

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Magica Favola è un manifesto generazionale, sull’amore universale

Milano, 01 mar. (askanews) – Arisa si è classificata quarta al 76° Festival di Sanremo con “Magica favola”, brano scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, che segna il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo due vittorie, un secondo posto e una partecipazione come co-conduttrice.”Sanremo per me è la mia casa. Il sogno di bambina che si realizza dopo 26 anni di vita, perché io l’ho fatto la prima volta a 26 anni. Il posto che ha accolto il mio sogno e l’ha fatto diventare realtà, quindi io sono molto grata a Sanremo. – ha detto prima di iniziare la gara- Ci sarò sempre anche quando non posso accedervi, in qualche modo cercherò di esserci perché per me consacrare la mia musica è il mio sogno e la mia identità artistica”.La canzone racconta il viaggio emotivo di una donna dall’infanzia all’età adulta, tra le prime scoperte dell’amore, le ferite, la stanchezza e il desiderio di pace. L’amore diventa oceano: un luogo in cui perdersi e ritrovarsi, fino alla scelta di rinunciare alla “guerra del cuore” per cercare serenità, verità e protezione.”Vi dico che Magica Favola è un resoconto di una vita che è un po’ manifesto generazionale, un po’ femminile. Dopo tanti tentativi amorosi uno capisce che ha incentrato la sua vita solo sulla ricerca dell’amore e capisce che in realtà l’amore è una cosa universale e può essere indirizzata in molteplici direzioni. E’ qualcosa che si deve sentire dentro piuttosto e non solo essere espresso nell’amore romantico. Musicalmente mi ispiro alle grandi melodie dei primi del novecento, alle operette che ha cantato Pavarotti che hanno cantato tanti artisti della classica, soprattutto nel ritornello volevamo un brano che potesse resistere al tempo e potesse non essere soggetto alle mode”.”Magica favola” sarà inclusa in “Foto Mosse”, il suo nuovo album in uscita nella prossima primavera a cinque anni dal suo precedente lavoro.Nella serata dei duetti del Festival, Arisa salirà sul palco insieme al Coro del Teatro Regio di Parma per interpretare “Quello che le donne non dicono”, un brano-manifesto che attraversa generazioni e che nel tempo è diventato un inno alla femminilità e alla sua forza, capace di raccontarne tutte le sfumature.Conclusa l’esperienza sanremese, Arisa tornerà ad abbracciare il pubblico dal vivo con Arisa – Live Première, due appuntamenti speciali prodotti e organizzati da Friends & Partners, che la riporteranno in una dimensione intima ed emozionante, pensata per offrire un’esperienza ravvicinata e coinvolgente.

Previous article
Sanremo, Fedez e Masini quinti al Festival con “Male necessario”
Next article
Sanremo, le pagelle ai look della finale: Arisa pigliatutto, Chiello goth e Dargen scalzo

POST RECENTI

Video News

Sanremo, Sal Da Vinci trionfa al Festival: ho atteso 17 anni per tornare, non me lo aspettavo

"Per sempre sì" parla della consacrazione di un amoreMilano, 1 mar. (askanews) - Sal Da Vinci ha trionfato alla 76 edizione del Festival di...
Video News

Sanremo, Sayf secondo al festival: “E’ come giocare in nazionale, che fai non ci vai?”

"Tu mi piaci tanto" è un insieme di foto di cose che ho imparato e di amoreMilano, 1 mar. (askanews) - Occhi vispi e simpatici,...
Video News

Sanremo, Ditonellapiaga terza al Festival: “È storia e cultura, l’esprienza più forte”

Che Fastidio è brano autoironico e pungente senza alcun giudizioMilano, 01 mar. (askanews) - Ditonellapiaga è arrivata terza alla 76° edizione del Festival di Sanremo...
Video News

Sanremo, Fedez e Masini quinti al Festival con “Male necessario”

Volevamo cantarvi per la prima volta fuori dall'Ariston la nostra canzoneSanremo, 01 mar. (askanews) - Si sono classificati quinti Fedez e Masini al Festival di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.