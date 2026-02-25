mercoledì, 25 Febbraio , 26

Omicidio Sharon Verzeni, Sangare condannato all’ergastolo

(Adnkronos) - La Corte d'Assise di Bergamo, presieduta...

Roma, carta d’identità elettronica: nuovo open day 28 febbraio e 1° marzo

(Adnkronos) - Gli Open Day dedicati alla Carta...

Sanremo, Chiello chiude caso Morgan: “Ho deciso io, non c’era alchimia”

(Adnkronos) - Chiello chiude il caso Morgan. "Lui...

Sanremo, Selvaggia Lucarelli ‘boccia’ Can Yaman: “Maschio muscoloso e poi?”

(Adnkronos) - Selvaggia Lucarelli 'boccia' Can Yaman. La...
HomeVideo NewsSanremo, Bambole di Pezza, video virale di un attacco sul femminismo
sanremo,-bambole-di-pezza,-video-virale-di-un-attacco-sul-femminismo
Sanremo, Bambole di Pezza, video virale di un attacco sul femminismo
Video News

Sanremo, Bambole di Pezza, video virale di un attacco sul femminismo

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

“Noi vogliamo parità ovunque, non solo in casa”

Sanremo, 25 feb. (askanews) – Sta facendo rapidamente il giro dei social un video che ritrae Le Bambole di Pezza durante un confronto con un operatore della sala stampa radio-tv dedicata al Festival di Sanremo. Nel filmato, le componenti della band rispondono con decisione a sollecitazioni provocatorie, dando vita a un dibattito acceso sul ruolo del femminismo e la parità di genere.La discussione ha preso le mosse da una domanda che mette in dubbio la rilevanza odierna del tema: “Non pensate che oggi, negli anni tremila oramai, questa contrapposizione sia un po’ vecchia?” Alla richiesta, la band ha replicato: “La parola femminista ci piace molto è importante in una società in cui ancora non c’è la parità. Grazie della domanda perchè ci permette di parlarne. Non è andare contro gli uomini, ma volere un’equità”.La tensione è aumentata quando l’interlocutore ha sostenuto: “Non è una società patriarcale la nostra a casa mia comanda mia moglie”, convinto che la parità tra i sessi sia ormai consolidata. Le musiciste hanno risposto in modo netto: “Ma le donne non dovrebbero avere potere in casa. Noi vogliamo parità ovunque”.Alla minimizzazione secondo cui “Le donne oggi lavorano fuori casa tanto quanto gli uomini , la band ha obiettato: “Non è vero. La parità di stipendi non c’è ancora ci sono tante ricerche che lo dimostrano”, richiamando l’attenzione sulle disparità ancora presenti nella società.Un passaggio controverso del video – in cui lo speaker pronuncia la frase anch’io posso essere stuprato – ha scatenato ulteriori reazioni di critica online, contribuendo alla diffusione virale del filmato.Nel finale del confronto, accolto da applausi, le Bambole di Pezza hanno puntualizzato: “Non è una questione che gli uomini non possano subire violenze la differenza è tra un episodio possibile e un problema sistemico”, sottolineando la necessità di leggere il fenomeno in chiave sociale più ampia. Il video continua a circolare con forza sui principali social network, dove la maggior parte dei commenti sottolinea la compostezza e la chiarezza delle musiciste nel ribadire le loro posizioni sulla parità di genere.

Previous article
La connessione allunga la vita, l’evoluzione dello spot Tim
Next article
Nordio: “Se vince il no nessuna conseguenza”. Conte lo attacca: “State realizzando un disegno di politica criminale”

POST RECENTI

Video News

La connessione allunga la vita, l’evoluzione dello spot Tim

Lanciato a Sanremo, tra progetti musica-IA e sostenibilitàSanremo, 25 feb. (askanews) - All'apparenza un revival: Massimo Lopez e lo spot anni '90 della "telefonata che...
Video News

Accresce, costruire una comunità educante a Cagliari

Rafforzare legame scuola, famiglia e territorioRoma, 25 feb. (askanews) - Il progetto Accresce, attivo nel quartiere Marina di Cagliari, ha l'obiettivo di creare una comunità...
Video News

Sanremo, Eddie Brock in campo col suo team per una sfida a calcetto

Come quando ha scoperto di essere tra i Big del FestivalSanremo, 25 feb. (askanews) - Dal palco al rettangolo di gioco, Eddie Brock dopo aver...
Video News

Poste Italiane a Sanremo, il progetto Polis porta il co-working

Nel cuore della città dei fiori. Il servizio del TG PosteRoma, 25 feb. (askanews) - Entro la fine dell'anno saliranno a 250 i co-working di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.