Sanremo, bene la prima del Festival della Canzone Cristiana

Questa sera la finalissima con i vincitori

Roma, 15 feb. (askanews) – Bene la prima della quarta edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2025 www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it, che ha visto l’esibizione dei 17 artisti in gara nello storico Teatro della Federazione Operaia Sanremese.

Il primo appuntamento della due giorni canora cristiana è iniziato è stato condotto dal Direttore artistico ed ideatore del Sanremo Cristian Music, il cantautore Fabrizio Venturi e dalla speaker radiofonica Carmen Attardi, con il supporto di Brunella Postiglione, avvocato e coordinatrice della kermesse canora. Il Maestro Michele Schembri, nel ruolo di Presidente di Giuria, ha ascoltato le esibizioni degli artisti apprezzandone la qualità. Il Festival della Canzone Cristiana si svolge in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana, le cui finali sono trasmesse in diretta sul profilo Facebook de “La Luce di Maria” , sul canale YouTube de “La luce di Maria”, sul profilo Facebook del Festival della Canzone Cristiana, sul canale Youtube Festival della Canzone Cristiana e sul sito ufficiale del Festival della Canzone Cristiana nonché su Rete Tv Italia, il cui Editore è Carmine Donato Pelusi, visibile in tutto il Mondo su TIMVISION – AMAZON TV e APP e sul circuito televisivo Local TV e e in diretta radiofonica su Radio Mater e Radio Amore.

Oggi sarà decretato il vincitore della quarta edizione del Sanremo Cristian Music Festival dedicata a Papa Francesco e al Giubileo, patrocinata dal Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Regione Liguria e della Provincia di Imperia.